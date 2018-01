: RT @Adnkronos: California, ecco cosa accadeva nella casa degli orrori - renato63139761 : RT @Adnkronos: California, ecco cosa accadeva nella casa degli orrori - RealTimeNews__ : RT @MediasetTgcom24: Casa degli orrori in California, coppia si difende: "Non colpevoli" #california - jef_sotto : RT @MediasetTgcom24: Casa degli orrori in California, coppia si difende: "Non colpevoli" #california - NotizieIN : 01:36 | Casa degli orrori in California, coppia si difende: "Non colpevoli" -

"Non colpevoli":così si sono dichiarati oggi in aula David Turpin, 56 anni, e la moglie Louise (49), accusati di tortura, abusi e sequestro di persona per aver tenuto segregati a lungo in unabuia e maleodorante i loro 13 figli (dai 2 ai 29 anni), incatenati e malnutriti.All'uomo è contestato anche un atto osceno su un figlio di 14 anni. Rischiano sino a 94 anni di prigione. A mettere fine all'incubo nelladeglidi Perris,California, era stata una figlia di 17 anni, riuscita a scappare e a telefonare alla polizia.(Di venerdì 19 gennaio 2018)