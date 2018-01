Captain Marvel | Brie Larson si sta preparando per le riprese del film

Captain Marvel : arriva a marzo 2019 il nuovo super-eroico capitolo : Captain Marvel - The galactic Avenger è previsto nelle sale USA per marzo 2019: siamo in fase di pre-produzione, ma già circolano notizie succose per i fan delle saghe Marvel: la star sarà Brie Larson, insieme a Samuel L. Jackson e, quasi certamente, Ben Mendelsohn. Il cast di Captain Marvel Brie, classe 1989, ha già una corposa filmografia alle spalle, a cominciare dal 1998 e sulla scorta di studi all'American Conservatory Theater di San ...