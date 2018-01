Cancro | test universale per rilevare 8 tipi della neoplasia prima che compaiano i sintomi

Tumori : progressi eccellenti della biopsia liquida - il test del sangue che individua 8 tipi di Cancro fin dalle prime fasi : Gli scienziati stanno riportando dei progressi su un test del sangue per individuare molti tipi di cancro alla fase iniziale, inclusi alcuni dei più letali per i quali ancora non esistono strumenti di screening. Molti gruppi stanno lavorando sui test di biopsia liquida, che ricercano il DNA e altre cose che i Tumori riversano nel sangue, per cercare di scovare il cancro prima che si diffonda, quando le possibilità di cura sono migliori. Gli ...

Ci stiamo avvicinando a un test universale sul Cancro : Una "biopsia liquida" con un esame del sangue permette di identificare 8 diversi tipi di tumore, con risultati molto promettenti The post Ci stiamo avvicinando a un test universale sul cancro appeared first on Il Post.

Marina Ripa di Meana - l'appello-testamento per i malati di Cancro : 'Vedete gli amici e continuate a vivere come prima della malattia' : 'Io mi trascino il cancro da 16 anni , ma continuo ad andare in tv, a vedere film e spettacoli teatrali. Tutti dovrebbero continuare a vivere come prima della malattia' - spiegava il 18 dicembre ...

Tumore colon retto - creati batteri intestinali anti-Cancro : Un semplice e innocuo microrganismo presente nell’intestino umano normalmente potrà aiutare a combattere il Tumore del colon retto. Sono stati creati batteri intestinali anti-cancro: lottano strenuamente contro il Tumore trasformando nella pancia una molecola presente in broccoli e verdure simili in un’arma contro la malattia che ne determina la regressione e ha anche effetti preventivi sulla crescita del cancro, il sulforafano. Il risultato ...

Tumore colon-retto : ecco i batteri intestinali che battono il Cancro : Grazie a uno studio condotto presso l’Università di Singapore e pubblicato sulla rivista Nature Biomedical Engineering sono stati creati batteri intestinali che combattono il cancro del colon-retto trasformando una molecola di broccoli e altri vegetali in un’arma contro il Tumore che determina la regressione della malattia e ha anche effetti preventivi sulla crescita del cancro. Nello specifico, lo studio si è svolto in 2 fasi: prima ...