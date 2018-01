Camila Cabello ha cantato “Havana” suonata con gli stessi strumenti che avevi in classe

Demi Lovato è ossessionata da “Never Be The Same” di Camila Cabello : Una pioggia di complimenti per Camila Cabello e per le canzoni del suo primo disco solista “Camila”. Dopo le dolci parole dell’amico di sempre Shawn Mendes, sono arrivati gli elogi di un’altra famosissima pop star: Demi Lovato. [arc id=”01d704d6-b0ee-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Nel corso di una diretta Instagram di poche ore fa, Demi ha risposto a un fan che le chiedeva quale canzone di questo momento ...

Shawn Mendes ha scritto un messaggio dolcissimo a Camila Cabello per il suo primo disco solista : Anche se impegnatissimo alle lavorazioni del suo nuovo album, Shawn Mendes non si dimentica MAI degli amici. via GIPHY Il cantante di “Illuminate” ha voluto far sapere al mondo intero cosa ne pensa di “Camila”, il primo album solista di Camila Cabello, uscito il 12 gennaio. Unbelievably proud of u @Camila_Cabello !!!!!!!! https://t.co/Rl9O93SVLW — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 16 gennaio 2018 “Incredibilmente ...

Chi è (e come si veste) Camila Cabello : Il 2017 è stato senza dubbio l’anno di Camila Cabello. L’ex componente delle Fifth Harmony, dopo oltre quattro anni di album, tour e premiazioni con la girl band formatasi a X Factor USA, nel 2016 ha deciso di lasciarsi alle spalle la prima tappa della sua carriera musicale per iniziare un nuovo capitolo. È nel 2017 infatti che la giovane cantante, di origine cubana e messicana, ha debuttato come solista con il singolo Crying in the ...

Camila Cabello è pazza dei 1975 : ha svelato un suo grande desiderio : Come tu stravedi per Camila Cabello, anche lei ha dei cantanti per i quali farebbe qualsiasi cosa. La cantante di “Havana”, in una recente intervista fatta ai microfoni di radio Beats 1, ha svelato di aver un debole per una conosciutissima band britannica: i 1975! Inoltre ha confessato il suo più grande desiderio… “Oh mio Dio, vorrei tantissimo collaborare con loro” ha dichiarato un’entusiasta Camila. ...

Camila Cabello ha svelato quali sono le sue canzoni preferite del suo primo album solista : “Camila”, il primo album di Camila Cabello senza le Fifth Harmony, è sulla bocca di tutti. Il disco, uscito venerdì 12 gennaio, è balzato alla posizione n°1 su iTunes di 100 paesi e ha raccolto il consenso di fan e star della musica. [arc id=”125b8bc0-dc3a-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Tu lo hai già ascoltato per intero? Hai già scelto quale canzone ti piace di più? Lo sappiamo, non è una scelta facile. Riflettici su, nel ...

Camila Cabello ha festeggiato il successo del suo primo disco solista come avresti fatto tu : Il 12 gennaio Camila Cabello ha pubblicato in tutto il mondo il suo primo album solista e, neanche a dirlo, è schizzato ai vertici delle classifiche. Ricevendo anche i complimenti di grandi star della musica. "Camila" ha raggiunto la posizione n°1 di ...

Camila Cabello : la cantante ha quasi baciato Nick Jonas a Capodanno : Camila Cabello ha raccontato un divertente aneddoto sul suo Capodanno! Nell’ultimo giorno dell’anno, la star si è esibita in Times Square a New York e in lineup c’era anche Nick Jonas, oltre a Mariah Carey, per l’evento condotto da Ryan Seacrest. Verso mezzanotte, tutti gli artisti si sono avvicinati alla famosa palla che cade sullo scoccare degli ultimi secondi del giorno. Camila, ooh na na! We're so happy to ...

Camila Cabello/ "Ecco perché ho lasciato le Fifth Harmony" : Si chiama "Camila" l'album di debutto di Camila Cabello come solista. In un’intervista rilasciata al New York Times, Cabello ha spiegato perchè ha lasciato le Fifth Harmony.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:25:00 GMT)

Audio di Camila - l’album solista di Camila Cabello primo in 80 Paesi : “Le Fifth Harmony? Volevo solo imparare” : Il 12 gennaio ha debuttato il primo album solista di Camila Cabello, rilasciato in versione fisica e su tutte le piattaforme digitali con un riscontro enorme ed immediato in mezzo mondo. Dallo scorso maggio ad oggi la cantante aveva rilasciato diversi singoli (a partire da Crying in the Club e la hit Havana diventata uno dei più grandi successi del 2017) fino a cambiare il titolo iniziale del disco scegliendo semplicemente Camila per il suo ...

Camila Cabello definisce “meschino” il gesto delle Fifth Harmony agli MTV VMA 2017 : Da quando le strade di Camila Cabello e delle Fifth Harmony si sono divise a dicembre 2016, entrambe le parti hanno mantenuto una certa diplomazia. [arc id=”72dd8fde-dcaf-11e5-bffd-a4badb20dab5″] Fino alla scorsa estate, agli MTV VMA 2017, quando Ally, Normani, Lauren e Dinah hanno buttato giù dal palco un fantoccio che simboleggiava l’ex membro del gruppo. Ti ricordi? All’inizio dell’esibizione c’erano ...

Camila Cabello ha cantato per la prima volta dal vivo “Never Be The Same” : Il 2018 si preannuncia l’anno di Camila Cabello. via GIPHY prima gli ennesimi successi conquistati con la hit mondiale“Havana”, poi la pioggia di complimenti da parte di Elton John: e pensare che non è ancora uscito il suo primo album solista“Camila”, atteso venerdì 12 gennaio. it’s January 1. my album comes out in 12 days (link in bio omg) SOMEONE HOLD ME Un post condiviso da Camila (@Camila_Cabello) in ...

Camila Cabello è rimasta scioccata da una frase che le ha indirizzato Elton John : Camila Cabello ha conquistato il cuore di un nuovo fan. via GIPHY Questa volta non si tratta di una persona qualunque, bensì di una leggenda vivente della musica: Sir Elton John! Il cantante e musicista britannico ha rilasciato delle dichiarazioni durate la sua intervista alla radio Beats 1 che hanno scioccato Camila… in positivo! via GIPHY “Penso che Camila sta per avere un’annata incredibile perché è semplicemente ...

Niall Horan : Camila Cabello è scoppiata a piangere la prima volta che lo ha incontrato : Niall Horan ha raccontato un aneddoto incredibile che riguarda il primo incontro con Camila Cabello! Indietro tutta al 2012, quando gli One Direction stavano conquistando il mercato americano con “What Makes You Beautiful” e nel frattempo Camila, con Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane e Lauren Jauregui erano appena state riunite sotto il nome di Fifth Harmony. [arc ...

Download e airplay : comandano Ed Sheeran e Camila Cabello : Download e airplay: comandano Ed Sheeran e Camila Cabello Euromusica - Dove c'è Musica Riprendiamo con la prima settimana dell’anno la classifica europea dei singoli più suonati e venduti nel vecchio continente. Ed Sheeran prosegue anche nel 2018 la scia di successi, issandosi al vertice anche sul fronte delle produzioni continentali, lasciando solo l’airplay… Continue Reading → Download e airplay: comandano Ed ...