Call of Duty | WWII - The Resistance | ecco il trailer ufficiale dell' evento

Nel mercato USA PS4 è la console più venduta del 2017. Il gioco più venduto? Call of Duty : WWII : Come vi abbiamo già riportato, Switch è la console più venduta negli USA durante il mese di dicembre (Xbox One al secondo posto e PS4 al terzo) ma quali sono i leader nelle vendite, per quanto riguarda hardware e software, in tutto il 2017?NPD ha rivelato i dati riguardanti gli USA annunciando il gioco e la console più venduti del 2017. Per quanto riguarda i giochi, ad avere la meglio è Call of Duty: WWII, un classico per la classifica dedicata ...

Call of Duty World League : il team Kaliber è campione : La CWL Open di New Orleans, presentata da PlayStation®4, si conclude con il team Kaliber ad aggiudicarsi il primo premio dopo un torneo altamente competitivo di Call of Duty®: WWII. I team Luminosity Gaming, Rise Nation e Red Reserve si sono classificati nelle prime quattro posizioni al termine della competizione della durata di tre giorni che si è svolta presso il Centro Congressi Ernest N. Morial di New Orleans.Il team Kaliber si è aggiudicato ...

Guerra ai cheater di Call of Duty WW2 - cosa succederà alle classifiche : I cheater e in generale chi bara nei giochi multiplayer online non sono di certo novità, quindi non sorprende che ci siano anche in Call of Duty WW2. Li chiamano "Boosters" e sono quegli account che barano, con l'obiettivo di salire sempre nelle classifiche online col minimo sforzo o lavoro. Insomma non hanno alcuna abilità, ma barano per arrivare primi. Una situazione odiosa che Sledgehammer Games ha detto di voler risolvere con futuri ...

Call of Duty World League : la prossima tappa è New Orleans : Activision ha annunciato tramite un comunicato stampa che la prossima tappa della Call of Duty World League si svolgerà nello stato americano della Louisiana, con il Call of Duty World League Open di New Orleans.L'evento, il secondo della stagione, vedrà affrontarsi numerosi team provenienti da Nord America, Europa e regione Asia-Pacifica che si contenderanno il montepremi di $200.000, che è solo una parte del premio complessivo stagionale da ...

Come cambieranno gli Shotgun in Call of Duty WW2 - aggiornamenti in arrivo : Call of Duty WW2 è stato negli ultimi periodi protagonista di molti cambiamenti grazie agli aggiornamenti recenti. I buff e nerf sono avvenuti sulle armi Assaults, Semi-Machine Guns e molte altre. Ora a quanto pare gli sviluppatori rivolgeranno la loro attenzione per bilanciare li Shotgun, i fucili. Il capo di Sledgehammer Games, Michael Condrey, ha pubblicato novità su Reddit, parlando proprio del ruolo degli Shotgun in Call of Duty WW2. ...

Donald Trump annuncia la consegna di alcuni jet di Call of Duty in Nord Europa : Il presidente americano Donald Trump ha annunciato ieri di aver consegnato con successo dei caccia F-52 in Norvegia, gesto volto a rafforzare la difesa del Nord Europa.Nulla di strano, sembrerebbe, non fosse per il fatto che i caccia F-52 citati dal presidente non esistono nella realtà, si tratta bensì di un modello fittizio presente nei videogioco Call of Duty: Advanced Warfare.Come fa notare Kotaku, è difficile pensare che il presidente ...

Novità di gennaio 2018 per Call of Duty WW2 - arriva la playlist Domination XL : Sledgehammer Games sta attualmente lavorando a numerosi nuovi contenuti per Call of Duty WW2 e uno di questi è una nuova playlist chiamata Domination XL. Questa Novità è apparsa oggi su Reddit: il co-fondatore dello studio Michael Condrey ha spiegato che i giocatori guadagneranno 100 punti invece di soli 50 per ogni uccisione ottenuta in questa modalità. Domination XL è stato testato internamente in questo periodo e dovrebbe essere disponibile ...

Call of Duty : WW2 rivela il trailer del nuovo DLC "Nazi Zombies" : Call of Duty: WW2 sta per vedere lanciato il suon nuovo DLC Nazi Zombies. Il DLC arriverà il 30 gennaio e porterà, riferisce Segmentnext, una nuova mappa alla modalità co-op preferita dai giocatori, aggiungendo nuovi combattimenti cruenti contro gli zombie.Il DLC sarà incluso nel The Resistance: DLC Pack 1 di Call of Duty WW2, e ora inoltre possiamo anche vedere il suo primo trailer.The Resistance: DLC Pack 1 includerà, oltre al DLC, anche tre ...

Un’immagine di Call of Duty WW2 anticipa il DLC The Resistance : C'è grande attesa per The Resistance, il primo DLC di Call of Duty WW2 che uscirà a fine gennaio in accesso anticipato su Playstation 4. L'espansione, come è nei canoni della serie, aggiungerà al gioco base nuove mappe e altre potenziali feature. I ragazzi di Sledgehammer, in queste ore, hanno pubblicato una piccola immagine teaser per fomentare l'hype nei confronti di un DLC che non si è ancora mostrato. Lo scatto arriva dall'account Twitter ...

Call of Duty WW2 inizia il weekend con doppi XP per il multiplayer e Zombie : Oggi, venerdì 5 gennaio, è ufficialmente iniziato un nuovo weekend di bonus per la community di Call of Duty WW2: per il weekend, infatti, è previsto un servizio di doppi XP per le modalità multiplayer e Zombie. Sledgehammer Games prepara un fine settimana al raddoppio per Call of Duty WW2 nel weekend appena iniziato, proponendo non solo doppi XP regolari ma anche per le armi. I giocatori potranno accumularli sia in modalità multiplayer ...

Call of Duty WWII : al via il weekend con doppi punti XP nelle modalità multiplayer e Zombie : Call of Duty WWII ha riscosso un ottimo successo lo scorso anno, posizionandosi costantemente nei primi gradini delle classifiche dei giochi più venduti, in particolare abbiamo visto come in UK il titolo di Sledgehammer Games abbia ottenuto molti consensi, chiudendo in vetta alla classifica il 2017.Lo sparatutto, che riporta i giocatori alle ambientazioni storiche della Seconda Guerra Mondiale, può contare su una vasta base di utenti, i quali ...

Bonus e ricompense gratis per Call of Duty WW2 di gennaio 2018 con Twitch Prime : Il mese scorso Activision ha annunciato che gli abbonati di Twitch Prime avrebbero ricevuto contenuti esclusivi ogni mese per il loro ultimo titolo Call of Duty WW2 ma, al momento, sapevamo solo cosa avrebbero ricevuto i giocatori durante il mese di dicembre. Ora grazie ad un annuncio del gigante dello streaming, sappiamo cosa avranno i membri durante il mese di gennaio 2018 e, ad essere onesti, è molto meglio del bottino del mese ...

Call of Duty : WWII - rivelati i contenuti gratuiti di gennaio per gli abbonati Twitch Prime : Gli utenti che avranno collegato il proprio account del gioco a quello del servizio premium della piattaforma di streaming potranno ottenere questo mese una skin per le armi e due casse ...

Call of Duty WWII : disponibile la patch 1.08 per PS4 : L'apprezzato Call of Duty WWII ha ricevuto una nuova patch su PlayStation 4, la 1.08, che presto sarà disponibile anche per Xbox One e PC. Con questo aggiornamento termina l'evento Winter Siege iniziato l'8 dicembre 2017.L'update, del peso di 1,08 GB, può essere scaricato dagli utenti PS4 e, come segnala Gearnuke, pone fine all'evento invernale rimuovendo anche le decorazioni natalizie dal Quartier Generale. I giocatori, tuttavia, potranno ...