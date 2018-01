Calciomercato Spezia | Saloni va in prestito alla Virtus Francavilla

Calciomercato Genoa - Palladino va allo Spezia : accordo raggiunto - i dettagli : Tolto dalla lista del campionato per far spazio a Giuseppe Rossi, Raffaele Palladino ha scelto di lasciare il Genoa per tornare a giocare con continuità e togliersi ancora delle soddisfazioni in questi ultimi anni di carriera. L’esterno offensivo, scuola Juventus, si trasferirà allo Spezia in Serie B: accordo raggiunto tra le parti con il giocatore classe ’84 che arriverà nella città ligure già nella giornata di lunedì per mettere la ...

Calciomercato - lo Spezia fa spesa in casa Benevento : richiesti due giocatori : Calciomercato Benevento – Non solo acquisti, il Benevento lavora anche alle cessioni per quella che si preannuncia una vera e propria rivoluzione di gennaio. Tra i giocatori inseriti nella lista dei partenti figurano Viola e Memushaj. Entrambi i centrocampisti piacciono allo Spezia con il club ligure intenzionato a far spesa in Serie A per rinforzare la linea mediana per puntare ai playoff. Ma non è finita qui, il Benevento, infatti, ...