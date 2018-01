Calciomercato Roma | cessioni in vista per i giallorossi?

Dzeko ed Emerson al Chelsea? / Calciomercato Roma news : per il brasiliano affare quasi fatto! Ecco le cifre : Dzeko ed Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma news , 50 milioni di euro dai blues per arrivare ai due calciatori della squadra giallorossa, affare quasi fatto per il brasiliano .(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:46:00 GMT)

Calciomercato Roma - trattativa con il Chelsea per Emerson e Dzeko : l’offerta con contropartita e l’eventuale sostituto del bosniaco : Calciomercato Roma – Sono ore caldissime in casa Roma, in particolar modo tiene banco il mercato con tante operazioni in uscita. Non solo quella per il trasferimento in Cina di Nainggolan ma si potrebbero concludere operazioni clamorose con il Chelsea di Antonio Conte. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ non solo Emerson nel mirino dei Blues, assalto anche all’attaccante Edin Dzeko. Pronta un’offerta ...