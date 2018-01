DZEKO ED EMERSON AL CHELSEA? / Calciomercato Roma news : Kolarov vota Edin - una statistica condanna il bomber : DZEKO ed EMERSON al CHELSEA? Calciomercato Roma news, 50 milioni di euro dai blues per arrivare ai due calciatori della squadra giallorossa, affare quasi fatto per il brasiliano.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:12:00 GMT)

Calciomercato Roma : cessioni in vista per i giallorossi? : E' il Calciomercato della Roma a tenere banco nei giorni precedenti al ritorno in campo della serie A, che nel weekend del 21-22 gennaio sarà protagonista con la sua 21esima giornata di campionato. Ed è un Calciomercato che, stando almeno alle voci delle ultime ore, sarebbe soprattutto in uscita per il club capitolino. Ricapitolando: Nainggolan, Dzeko e Emerson sono nel mirino di altre società. Ma chi di loro potrebbe essere davvero ceduto? ...

Calciomercato Roma/ News - Babacar in giallorosso : Monchi ci prova (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l’attaccante della Viola, Babacar, nel mirino della società capitolina soprattutto dovesse partire qualche big(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 09:50:00 GMT)

Calciomercato Roma - trattativa con il Chelsea per Emerson e Dzeko : l’offerta con contropartita e l’eventuale sostituto del bosniaco : Calciomercato Roma – Sono ore caldissime in casa Roma, in particolar modo tiene banco il mercato con tante operazioni in uscita. Non solo quella per il trasferimento in Cina di Nainggolan ma si potrebbero concludere operazioni clamorose con il Chelsea di Antonio Conte. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ non solo Emerson nel mirino dei Blues, assalto anche all’attaccante Edin Dzeko. Pronta un’offerta ...

Badelj alla Roma / Calciomercato news - il croato jolly per Di Francesco : può giocare ovunque : Badelj alla Roma Calciomercato news, Corvino: se parte va in giallorosso. Secondo il direttore sportivo della Fiorentina, il centrocampista croato potrebbe sbarcare nella capitale(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 19:06:00 GMT)

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER / Calciomercato news - il difensore parla con i tifosi : sono pronto per la Roma : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, Calciomercato news: il difensore arrivato dal Benfica si presenta ai tifosi e si dichiara pronto per essere in campo già nella sfida di domenica contro la Roma.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:23:00 GMT)