Calciomercato Juventus | colpo Cristiano Ronaldo? Ecco la situazione

Calciomercato Juventus/ News : Wenger blocca Ozil per gennaio - ma... (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, ultime legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Arsene Wenger ha bloccato la partenza di Mesut Ozil per la sessione di riparazione di gennaio, ma...(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 04:08:00 GMT)

Calciomercato Alessandria - arriva Barlocco dalla Juventus : Alessandria - Luca Barlocco torna a vestire la maglia dell' Alessandria in Serie C. Il terzino sinistro scuola Juventus ha chiuso la parentesi alla Pro Vercelli per rientrare nella squadra dove ha ...

Calciomercato JUVENTUS/ News - si complica la pista Bellerin (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: il terzino sinistro della compagine torinese, Asamoah, ha il contratto in scadenza al 30 giugno ma…(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:03:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Asamoah potrebbe rinnovare (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il terzino sinistro della compagine torinese, Asamoah, ha il contratto in scadenza al 30 giugno ma…(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:54:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - futuro Buffon : la Champions è l’ago della bilancia (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il portiere e capitano della squadra torinese dovrebbe appendere le scarpe al chiodo, ma nulla è da escludere(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:06:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Zidane-Allegri : pronto lo scambio di panchine? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: secondo alcune voci circolanti in Spagna, il Real potrebbe accogliere Allegri.

Calciomercato Juventus : Orsolini-Bologna - l’affare si sblocca? : Juventus-Orsolini-Bologna, una trattativa che non s’ha da fare? Forse, ma adesso qualcosa inizia a sbloccarsi. Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato del rifiuto da parte dell’Atalanta, squadra nella quale il talentuoso esterno classe ’97 è stato mandato in prestito da parte dei bianconeri quest’anno, di lasciare partire il ragazzo nonostante il suo minutaggio si al momento davvero scarso (circa 220′ in ...

Ronaldo alla Juventus?/ Calciomercato news - Marotta : una grande suggestione - sognare non costa nulla : Ronaldo alla Juventus? Calciomercato news, i bianconeri potrebbero davvero mettere le mani sul portoghese, vicino all'addio al Real Madrid? Del tema ha parlato l'AD Beppe Marotta(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:13:00 GMT)

Calciomercato Juventus - scambio a sorpresa con il Manchester United? Video : La #Juventus è molto attiva sul mercato in questa sessione invernale; la dirigenza bianconera sta cercando un centrocampista di qualita' e sta per chiudere per Emre Can, talentuoso centrocampista tedesco che milita nelle fila del Liverpool. Il giocatore di origini turche dovrebbe firmare l'accordo con la Juventus a breve e dovrebbe arrivare al termine della stagione a parametro zero. Stando a quanto riportano i media britannici, l'intesa sarebbe ...

Calciomercato Juventus/ News - problemi per il rinnovo di Alex Sandro? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: problemi per il rinnovo del brasiliano Alex Sandro? C'è il rischio che il calciatore chieda la cessione al club.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 03:14:00 GMT)

Calciomercato - incontro Juventus-Bologna per Orsolini : TORINO - Giornata di incontri per Paratici che ha ascoltato con attenzione Bigon e le idee del Bologna attorno a Riccardo Orsolini . Il giocatore, attualmente in prestito all'Atalanta, piace ...

Emre Can alla Juventus/ Calciomercato news : il centrocampista del Liverpool non esclude Claudio Marchisio : Emre Can alla Juventus, Calciomercato news: il centrocampista del Liverpool è a un passo dai bianconeri ma per la sessione della prossima estate. Le parole del calciatore non preoccupano.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:22:00 GMT)

Calciomercato Juventus : Consigli si offre - i bianconeri meditano : Ormai lo abbiamo capito: l’anno prossimo in casa Juventus ci sarà una vera e propria rivoluzione tra i portieri. Buffon lascerà ed i bianconeri hanno individuato il nuovo numero uno tra i pali: Wojciech Szczesny. Ora però è necessario trovare un secondo che dia comunque garanzie a Massimiliano Allegri: dal mercato degli svincolati allora potrebbe arrivare la soluzione che non ti aspetti, Andrea Consigli. La situazione contrattuale ...

Calciomercato Juventus / News - bianconeri forti su Eriksen avversario col Tottenham (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: per l'estate si lavora sul terzino destro, il sogno è Bellerin ma spunta anche il nome del belga Thomas Meunier(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:40:00 GMT)