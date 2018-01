Calciomercato Inter - Per Rafinha manca solo l' ufficialità | dalla Spagna svelate cifre e

Calciomercato Serie A - Rafinha è dell'Inter. Chelsea su Dzeko : Milano, 19 gennaio 2018 - Non dorme mai il Calciomercato di Serie A . L' Inter , finalmente, mette la parola fine alla trattativa per Rafinha . Il brasiliano arriva in nerazzurro in prestito con ...

Rafinha Inter - raggiunto l'accordo col Barcellona : le ultime news sul Calciomercato dell'Inter : La tanto attesa fumata bianca è arrivata: Inter e Barcellona hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Rafinha. Il centrocampista arriva ai nerazzurri con la formula del prestito con diritto ...

Calciomercato Genoa - Rafinha all’Inter sblocca Karamoh : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara per il ritorno in campo per il campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il mercato. In particolar modo si è seguita con attenzione la trattativa tra l’Inter ed il Barcellona per Rafinha, la fumata bianca è ormai imminente e questo favorisce anche il Genoa. Nel mirino dei rossoblu è finito Yann Karamoh, la trattativa era stata avviata qualche giorno fa ma i nerazzurri hanno chiesto qualche ...

Calciomercato Inter : Joao Mario piace al West Ham - : Il calciatore portoghese vuole giocare per potersi conquistare la convocazione ai prossimi campionati del Mondo in Russia. L'Inter comprende il desiderio del ragazzo e starebbe cercando di piazzarlo. ...

Calciomercato Inter : Witsel per arrivare a Ramires : Lo Jiangsu Sunsing cerca un sostituto per il brasiliano Ramires. In questo modo lo potrebbe liberare, direzione Inter. Tra i nomi che sono circolati in queste ultime ore, tra i vari centrocampisti ci sarebbe una conoscenza del calcio italiano. Solo sfiorata, a dire la verità, ma sempre rimasta sulla bocca di tutti. La Juventus e i suoi fan, all’epoca, erano piuttosto in fibrillazione per l’arrivo di questo calciatore. Esso ...

Calciomercato Inter - altra chance per Gabigol : ecco la nuova destinazione : Calciomercato Inter – Ore importantissime sul mercato per l’Inter, dopo Lisandro Lopez il club nerazzurro spera di chiudere altri colpi, le soluzioni portano a Rafinha, Ramires e Sturridge. Nel frattempo definita nelle ultime ore un’operazione in uscita, è già finita tra Gabigol ed il Benfica ma è stata trovata subito una nuova destinazione. L’Inter ha raggiunto l’accordo con il Santos per l’attaccante ...

Calciomercato Inter - Sabatini pesca l'erede di Candreva? Video : Un rapporto che va avanti tra alti e bassi quello tra i tifosi dell'#Inter ed Antonio #Candreva. Titolare inamovibile sulla corsia destra dal suo arrivo a Milano nell'estate del 2016 dalla Lazio, l'esterno della Nazionale ha saputo meritarsi gli applausi di 'San Siro' per la quantita' di occasioni create dalla sua parte, finendo però spesso anche al centro di diverse critiche per la poca precisione dei suoi cross. Se l'Inter domina la classifica ...

Calciomercato Inter/ News - Ramires spera - ma non mancano le alternative (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: il centrocampista brasiliano del Jiangsu, Ramires, spera ancora in una chiamata(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Eder medita l’addio : lo vogliono in Premier (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l’attaccante nel giro della nazionale italiana, starebbe pensando di dire addio al club meneghino(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:11:00 GMT)