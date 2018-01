Calciomercato Inter News | Ramires spera | ma non mancano le alternative Ultime notizie

Calciomercato Inter/ News - Eder medita l’addio : lo vogliono in Premier (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l’attaccante nel giro della nazionale italiana, starebbe pensando di dire addio al club meneghino(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:11:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 19 gennaio in DIRETTA : Emerson Palmieri vicino al Chelsea - che vuole anche Dzeko - ultimatum Inter per Rafinha - Arsenal vicino ad Aubameyang : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio. Previsti nuovi contatti sull’asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L’agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 19 gennaio in DIRETTA : Emerson Palmieri vicino al Chelsea - ultimatum Inter per Rafinha : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio. Previsti nuovi contatti sull’asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L’agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 19 gennaio in DIRETTA : Emerson Palmier vicino al Chelsea - ultimatum Inter per Rafinha : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio. Previsti nuovi contatti sull’asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L’agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin ...

Calciomercato 2018 gennaio - tutte le trattative. Ore decisive per Napoli e Inter : Milano, 19 gennaio 2018 - E' un Calciomercato che sembra pronto a decollare ma ancora stenta, quello della Serie A . Si parla tanto, si acquista poco, in attesa che l'avvicinarsi della scadenza della ...

Calciomercato Inter/ News - Rafinha : entro mezzogiorno si attende la risposta catalana (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la compagine di corso Vittorio Emanuele attende una replica dal Barcellona per Rafinha(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 09:05:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Joao Mario verso il West Ham (Ultime notizie) : Calciomercato Inter News, ultime legate alla squadra di Luciano Spalletti: i nerazzurri provano a piazzare il centrocampista portoghese Joao Mario. Il calciatore è vicino al West Ham.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 03:18:00 GMT)

Calciomercato Inter - like di Rafinha al profilo Instagram nerazzurro. Indizio per il futuro? : Lisandro Lopez il primo rinforzo in difesa per inaugurare il mercato di gennaio, Inter ora alla ricerca di un secondo acquisto per accontentare Luciano Spalletti. Il nome caldo è sempre quello di ...

Calciomercato Inter. Joao Mario - ipotesi prestito : West Ham o Siviglia : Joao Mario sarebbe vicino a lasciare l'Inter. Il centrocampista portoghese, arrivato in nerazzurro nell'agosto 2016 dallo Sporting Lisbona per 40 milioni di euro, non ha mai trovato il giusto feeling (...

Rafinha all'Inter/ Calciomercato news - ecco l'ostacolo che impedisce al Barcellona di dire di sì : Rafinha all'Inter, Calciomercato news: le ultime notizie sulla trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per il centrocampista brasiliano. Si sondano alternative al giocatore blaugrana(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 21:22:00 GMT)

Calciomercato Inter - Joao Mario può andare al West Ham : le ultime : Calciomercato Inter – Sono ore caldissime in casa Inter, tiene banco il mercato. L’arrivo di Lisandro Lopez non sarà l’unico movimento in entrata, continua l’assalto per Rafinha e Ramires, inoltre tentativo per Sturridge in caso di cessione di Eder. Il club nerazzurro si muove in modo importante anche in uscita, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ potrebbe riprendere quota l’ipotesi che ...

Calciomercato 2018 gennaio - le trattative. L'Inter si muove sempre per Rafinha : Il calciatore brasiliano, però, dovrebbe comunque restare al Real Sport Clube, squadra della Serie B portoghese. Movimento in uscita per il Benevento . I sanniti, infatti, cedono il centrocampista ...

Calciomercato Inter : Correa il trequartista giusto? : L’Inter è alla ricerca del trequartista giusto. In questa prima parte della stagione Spalletti ha provato tutti i giocatori a sua disposizione, ma nessuno è sembrato decisivo. Dapprima ha provato con Joao Mario, ma il portoghese non è mai riuscito a sbloccarsi. Non è riuscito a dare quella dose d’imprevedibilità e di inventiva che serve per un ruolo delicato come quello. Poi ha provato con Brozovic e subito è sembrato avere i ...

RAFINHA ALL'INTER/ Calciomercato news - Di Gennaro : è da valutare la sua condizione fisica dopo l'infortunio : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato news: le ultime notizie sulla trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per il centrocampista brasiliano. Si sondano alternative al giocatore blaugrana(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:51:00 GMT)