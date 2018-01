Calciomercato | Dzeko al Chelsea? Bookmaker scettici

DZEKO ED EMERSON AL CHELSEA? / Calciomercato Roma news : l'agente rassicura - Edin vuole restare a Roma! : DZEKO ed EMERSON al CHELSEA? Calciomercato Roma news, 50 milioni di euro dai blues per arrivare ai due calciatori della squadra giallorossa. I capitolini chiedono altri 15 di bonus.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:06:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 19 gennaio in DIRETTA : Emerson Palmieri vicino al Chelsea - che vuole anche Dzeko - ultimatum Inter per Rafinha - Arsenal vicino ad Aubameyang : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio. Previsti nuovi contatti sull'asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L'agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin ...

Calciomercato Roma/ News - 50 milioni dal Chelsea per Dzeko ed Emerson Palmieri (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News, ultime sulla squadra di Eusebio Di Francesco: mega affare col Chelsea, offerta da cinquanta milioni di euro per arrivare a Edin Dzeko ed Emerson Palmieri.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 03:40:00 GMT)

Calciomercato Roma - trattativa con il Chelsea per Emerson e Dzeko : l’offerta con contropartita e l’eventuale sostituto del bosniaco : Calciomercato Roma – Sono ore caldissime in casa Roma, in particolar modo tiene banco il mercato con tante operazioni in uscita. Non solo quella per il trasferimento in Cina di Nainggolan ma si potrebbero concludere operazioni clamorose con il Chelsea di Antonio Conte. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ non solo Emerson nel mirino dei Blues, assalto anche all’attaccante Edin Dzeko. Pronta un’offerta ...

Calciomercato Milan - Dzeko a giugno? : Calciomercato Milan, Il dopo Kalinic sarà Dzeko? Il Milan sogna Dzeko per il prossimo mercato. L’attaccante sta facendo fatica a trovare la via del gol quest’anno con Di Francesco in panchina. Fassone e Mirabelli cercano di rinforzare la rosa per il prossimo giugno, e sultaccuino del d.s rosso nero é spuntanto il nome di Edin Dzeko. Attualmente la stagione dell’attaccante bosniaco non è stupefacente e non riesce a ripetere ...

Calciomercato Milan/ News - si complica l'affare Edin Dzeko (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera: si complica la possibilità di vedere Edin Dzeko nella squadra meneghina che negli ultimi anni era ventilata più volte.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 03:15:00 GMT)

Calciomercato 2018 gennaio - tutte le trattative. Milan su Dzeko (per giugno) : Milano, 14 gennaio 2018 - Capolista, ma insaziabile. Il Napoli campione d'inverno si muove con forza nel Calciomercato di gennaio 2018 per andare all'assalto dello scudetto. Lo fa sul mercato ed è ...

Calciomercato Milan/ News - L'agente di Dzeko smentisce la trattativa con la Roma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: dalla Cina arriva un'offerta per il cartellino di Lucas Biglia ma l'argentino è importante per mister Gattuso.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 11:10:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - blitz Inter per Rafinha - Milan su Dzeko : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (12 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...