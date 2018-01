Calciomercato | colpo Bayern Monaco | preso Goretzka | arriverà a luglio a zero

Cavani alla Juventus?/ Calciomercato news : il Matador vuole lasciare Parigi - pronto il colpo da urlo : Cavani alla Juventus? Calciomercato news: il Matador vuole lasciare Parigi, pronto il colpo da urlo. La società torinese sulle tracce dell’attaccante della nazionale uruguagia(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 10:25:00 GMT)

Calciomercato Juventus - colpo Cristiano Ronaldo? Ecco la situazione Video : Dalla Spagna arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il #Calciomercato; stando a quanto riportano i media iberici, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Real Madrid nella prossima sessione estiva. Il club spagnolo non ha intenzione di rinnovargli il contratto, dal momento che il campione portoghese ha chiesto un maxi-ingaggio. Ronaldo ha trentatré anni, ma al momento è il miglior giocatore del mondo, insieme a Lionel ...

Calciomercato Milan - colpo in prospettiva : il club pensa anche al futuro : Calciomercato Milan – Il Milan si prepara per il ritorno in campo in campionato, nessun sussulto sul mercato per il club rossonero, difficile aspettarsi operazioni importanti. Nel frattempo il club rossonero pensa al futuro, piazzato un colpo in prospettiva. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è fatta per l’arrivo di Antonio Mionic, classe 2001 croato che si aggregherà da febbraio agli Allievi Nazionali ...

Calciomercato Pro Vercelli - colpo Ivan : in prestito dalla Sampdoria : Vercelli - La Pro Vercelli fa presa in casa Sampdoria . I l club blucerchiato ha ceduto David Ivan al club piemontese che lotta per la salvezza in Serie B. L'affare è ufficiale con la formula del ...

Calciomercato Lucchese - che colpo : preso Bertoncini : LUCCA - La Lucchese brucia sul tempo la concorrenza e ufficializza l'arrivo in maglia rossonera di Davide Bertoncini , difensore classe 1991 preso in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto ...

Calciomercato Napoli - colpo a sorpresa per il futuro : preso il giovane Morais : Calciomercato Napoli – Ancora scottato per la vicenda Verdi, il Napoli prova a guardare avanti tra campionato e Calciomercato. La squadra sul campo continua la preparazione in vista della sfida con l’Atalanta, la dirigenza invece è al lavoro per trovare un ‘sostituto’ di Verdi. Il Sassuolo fa muro per Politano, mentre per Deulofeu ci sono più spiragli. Intanto il Napoli ha messo a segno un colpo per il futuro: come ...

Calciomercato - Inter : è quasi fatta per il secondo colpo di gennaio Video : La dirigenza dell’Inter ha accontentato la principale richiesta di Spalletti con l’arrivo di Lisandro Lopez [Video], nuovo centrale difensivo, che si sta gia' allenando con la squadra. Ma il mercato nerazzurro sembra essere arrivato ad una svolta: se inizialmente la finestra invernale di Calciomercato sembrava poter regalare ben poche emozioni ai tifosi dell’Inter, a causa del no di Suning ad un aumento del budget per i nuovi acquisti su ...

Calciomercato Napoli/ News - colpo a sorpresa : preso un brasiliano - ma il nome è top secret (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: affare fatto per un calciatore brasiliano, ma rimane top secret il nome del ragazzo. Chi sarà il misterioso acquisto?(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 03:35:00 GMT)

Calciomercato Milan - vicino un doppio colpo : ecco i nomi Video : Dopo una sessione estiva di #Calciomercato in cui il #Milan è stato molto attivo, questo inverno la coppia formata da Fassone e Mirabelli non dovrebbe fare altri investimenti importanti. La societa' rossonera, però, si sta muovendo con grande attenzione sul mercato e ha messo gli occhi su uno dei più interessanti talenti del calcio europeo. Si tratta di Tchouaméni, centrocampista che sta per compiere 18 anni, che agisce nel ruolo di mediano e ha ...

Calciomercato Juventus/ News - idea Bellerin : si lavora per il grande colpo sulla fascia (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la dirigenza torinese è al lavoro per assicurarsi il gioiello spagnolo della corsia destra, Hector Bellerin(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 09:19:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Tah colpo a sorpresa in difesa? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: è ormai tutto fatto per il trasferimento in Argentina, presso il Boca Juniors, del centrale Gustavo Gomez(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 22:35:00 GMT)

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Inter e Verdi protagonisti - colpo Genoa - mosse di Samp e Fiorentina : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La notizia più importante della giornata è sicuramente la decisione di Simone Verdi di rimanere al Bologna. Il calciatore non è stato mai realmente convinto di trasferirsi al Napoli, a causa della gestione della rosa fatta da Sarri. Ieri vi avevamo raccontato della rivelazone fatta da Verdi agli amici: “rischio di non giocare”. Ebbene, secondo quanto rivelato da Skysport il ...