Calciomercato Cittadella | ufficiale il ritorno di Vido dall' Atalanta

Calciomercato Atalanta - asse con il Cittadella : coinvolti tre giocatori : Calciomercato Atalanta – Tra Atalanta e Cittadella potrebbe instaurarsi un possibile asse di mercato. Nell’ultimo contatto avuto dalle due società si è parlato di diversi giocatori . Un nome che piace molto agli orobici è quello di Christian Kouamé, che potrebbe rientrare nella trattativa per il ritorno dell’attaccante Luca Vido in Veneto. L’operazione comuque non è semplice. All’ Atalanta inoltre piace anche il ...

Calciomercato Atalanta - Vido può partire : il Cittadella mette sul piatto due contropartite : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta sta diputando una stagione ottima. In Europa League ha raggiunto i sedicesimi dove affronterà il Borussia Dortmund, mentre in campionato sta recuperando terreno portandosi al ridosso del sesto posto. Chi non riesce a ritagliarsi dello spazio è Luca Vido, arrivato in estate dal Milan. L’attaccante classe 1997 potrebbe essere ceduto a gennaio. Continuano i contatti tra il club orobico e il ...