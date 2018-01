Calciomercato Atalanta | due nuovi nomi per i nerazzurri

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Torino e Genoa show - sorprese di Atalanta e Sampdoria : Il Calciomercato sempre più nel vivo, ecco tutte le trattative del giorno. Il Napoli ha messo a segno un colpo per il futuro: il club partenoepo ha preso il giovane brasiliano Carlos Vinicius Alves Morais, che oggi svolgerà le visite mediche a Roma, alla clinica Villa Stuart. Morais è un attaccante centrale classe ’95 dal fisico imponente. La sua squadra di provenienza è il Real Sport Clube, che milita nella segunda Liga portoghese, ...

Calciomercato Atalanta - se parte Orsolini si vira su Saint-Maximin : la situazione : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta continua la preparazione alla gara con il Napoli, prevista per sabato. Sul fronte mercato intanto la dirigenza è alle prese con la vicenda Orsolini. L’esterno offensivo di proprietà della Juventus, preso dagli orobici in estate con la formula del prestito biennale, vorrebbe lasciare Bergamo per giocare con più continuità. Fino a questo momento, infatti, Gasperini gli ha concesso poco spazio ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : sorprese di Inter - Atalanta e Cagliari - il Napoli accelera : Giorni cruciali per il Calciomercato, ecco tutte le trattative del giorno. Il Benevento deve fare i conti con la squalifica del difensore Lucioni, si cerca un sostituto, occhi su Kevin Bonifazi, difensore centrale classe 1996 del Torino. L’ostacolo è rappresentato però dalla volontà di Mazzarri che vorrebbe trattenere il giocatore. Nuova idea di mercato per la Fiorentina. Viste le prestazioni deludenti di Saponara ed Eysseric, il club viola è ...

Calciomercato Atalanta - Ehizibue obiettivo per la prossima stagione : Calciomercato Atalanta – stagione veramente entusiasmante in casa Atalanta, la squadra di Gasperini punta al massimo risultato in campionato, Europa League e Coppa Italia. Qualche movimento di mercato a gennaio già chiuso mentre difficilmente ci saranno altri movimenti di rilievo. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ si segue Kingsley Ehizibue, terzino destro dello ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Monachello passa all'Ascoli : BERGAMO - Scatta un altro giro in prestito per Gaetano Monachello. L'Ascoli, infatti, ha trovato l'accordo per la punta con l' Atalanta , proprietaria del cartellino. Monachello ha giocato finora nel ...

Calciomercato Juventus/ News - anche i bianconeri su Melegoni dell'Atalanta (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: idea De Gea, elogi di Neville per Emre Can, frenata per Orsolini a Bologna, verso l'asta per Alex Sandro(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:01:00 GMT)

Calciomercato Serie A - ecco i botti : scatto in attacco per Bologna - Atalanta e Napoli - novità per Genoa e Toro - mosse salvezza per Verona e Benevento : 1/21 ...

Verdi al Napoli / Calciomercato news - potrà esordire già domenica con l'Atalanta? : Verdi al Napoli, Calciomercato news: oggi il giorno del sì definitivo? Trovato l'accordo fra Napoli e Bologna, tutto è pronto per l'approdo di Verdi alla corte di Sarri(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 14:01:00 GMT)

Calciomercato - Sampdoria e Atalanta si contendono Farias : GENOVA - Farias chiede più minutaggio al Cagliari. Al momento sono due le squadre molto interessate a lui: le pretendenti sono l' Atalanta di Gasperini e la Sampdoria , pronte ad accoglierlo già da ...

Calciomercato Atalanta : preso Luca Rizzo! : Arriva l’ufficialità dal club bergamasco: l’Atalanta acquista a titolo temporaneo Luca Rizzo dal Bologna. Dopo le cessioni di Kurtic e Dramè alla Spal, l’Atalanta chiude il primo acquisto in questa sessione di mercato: si tratta del centrocampista Luca Rizzo. Il giocatore era appena rientrato a Bologna dal prestito alla Spal. Nemmeno il tempo di ritornare in Emilia, che il classe ’92 ha preparato subito le valigie ...

Calciomercato Atalanta - si avvicina (l’unico) rinforzo per Gasperini : così può cambiare l’11 [FOTO] : 1/14 Berisha (LaPresse/Mauro Locatelli) ...

Calciomercato Bologna - Rizzo saluta la Spal e va all'Atalanta : Bologna - Luca Rizzo è ufficialmente un nuovo giocatore dell' Atalanta . A comunicare l'operazione è il Bologna : l'esterno è rientrato con 6 mesi di anticipo dal prestito alla Spal ed è stato ceduto ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale l’arrivo di Rizzo : il comunicato del club : Calciomercato Atalanta – “Atalanta B.C. comunica l’acquisizione dal Bologna a titolo temporaneo con opzione per il riscatto del calciatore Luca Rizzo”. Colpo di mercato per l’Atalanta che non ha intenzione di fermarsi in campionato, Europa League e Coppa Italia e mette a segno un acquisto importante per il tecnico Gasperini. Il centrocampista arriva dal Bologna a titolo temporaneo con opzione di riscatto. L'articolo ...

Calciomercato - la Spal fa spesa dall'Atalanta : ufficiale Dramé : FERRARA - ufficiale un altro acquisto per la Spal , di nuovo in arrivo dall'Atalanta. Si tratta di Boukary Dramé , esterno sinistro di difesa franco-senegalese, preso a titolo definitivo. Il ...