Calciomercato 2018 gennaio | Rafinha è dell' Inter Chelsea piomba su Dzeko

Calciomercato 2018 gennaio - tutte le trattative. Ore decisive per Napoli e Inter : Milano, 19 gennaio 2018 - E' un Calciomercato che sembra pronto a decollare ma ancora stenta, quello della Serie A . Si parla tanto, si acquista poco, in attesa che l'avvicinarsi della scadenza della ...

Calciomercato 2018 gennaio - le trattative. L'Inter si muove sempre per Rafinha : Il calciatore brasiliano, però, dovrebbe comunque restare al Real Sport Clube, squadra della Serie B portoghese. Movimento in uscita per il Benevento . I sanniti, infatti, cedono il centrocampista ...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Inter accelera - Napoli a caccia : I sanniti, altresì, prendono dal Sassuolo Christian Cannavaro , figlio del del campione del mondo Fabio . Al contrario, Amato Ciciretti è sempre più lontano dal Sannio: sul numero 10 ci sono Parma e ...

Calciomercato gennaio 2018 : le trattative. Napoli e Inter su Deulofeu : Milano, 17 gennaio 2018 - Giornata di Calciomercato movimentata per le compagini di Serie A . Il Napoli incassa il no di Simone V erdi e studia le alternative. Sul taccuino di Giuntoli , adesso, ci ...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Inter non si ferma - sirene per il Ninja : Milano, 16 gennaio 2018 - "Il sogno Inter" mischiato all'ambizione di "aiutare i compagni a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League". Si presenta così Lisandro Lopez , nuovo ...

Calciomercato 2018 gennaio - tutte le trattative. Milan su Dzeko (per giugno) : Milano, 14 gennaio 2018 - Capolista, ma insaziabile. Il Napoli campione d'inverno si muove con forza nel Calciomercato di gennaio 2018 per andare all'assalto dello scudetto. Lo fa sul mercato ed è ...

Calciomercato 2018 gennaio - le trattative. Inter scatenata : Ieri il campione del mondo di Usa '94, padre del giocatore blaugrana, è stato a colloquio con la dirigenza del Barça per chiudere la questione. I catalani vorrebbero infatti spuntare una proposta ...

Calciomercato 2018 gennaio - attenti ai falsi colpi : Milano, 12 gennaio 2018 - Quiz: cos'hanno in comune Rincon, Pavoletti, Grenier, Ocampos, Saponara, Aquilani, Gagliardini, Deulofeu? Ecco qui: sono stati acquistati lo scorso anno a gennaio e non sono ...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Si muove il Milan : Roma, 10 gennaio 2018 - Avanti piano. Senza troppi sussulti. Stenta a decollare il Calciomercato di gennaio , in attesa che già dalle prossime ore negli alberghi Milanesi arrivino procuratori e ...

Calciomercato gennaio 2018 - da Ozil a Verdi. A che punto sono le trattative : C'è chi deve farlo subito. E chi potrebbe anche aspettare, pur girando in tondo come uno squalo che ha fiutato la preda. Se le vie dello scudetto sembrano delineate nel solco di Napoli (che deve farlo ...

Calciomercato 2018 Live : tutti i colpi ufficiali in Serie A : Calciomercato 2018 Live – Da oggi prende ufficialmente il via il Calciomercato in Italia. In Serie A inizierà il via vai con diversi calciatori scontenti ed intenzionati a cambiar maglia già nella sessione invernale di mercato. Il primo addio ufficiale è però stato un ritiro, quello di Paolo Cannavaro che ha lasciato il Sassuolo dopo la bella prova contro la Roma in campionato. Scatenato il Benevento che è prossimo a mettere a segno ...

Calciomercato invernale 2018 al via : ecco quando inizia e quando finisce : Archiviato il girone d'andata di Serie A, si avvicina il momento per le squadre di cercare rinforzi sul mercato L'articolo Calciomercato invernale 2018 al via: ecco quando inizia e quando finisce è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato ROMA / News - Schick : il 2018 per il riscatto (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: le ultime novità, le indiscrezioni, le voci sulle trattative della società capitolina per la finestra invernale(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 16:09:00 GMT)