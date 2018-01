Cagliari - Juve | oggi si chiudono alcuni affari

Scambio Han-Cerri - oggi Juventus e Cagliari provano a chiudere : TORINO - Tra un Lewandowski e un De Vrij, durante il forum procuratori di Tuttosport è spuntato anche il nome di Kwang-Song Han . Tempismo perfetto, dal momento che quella di oggi potrebbe essere una ...

Cagliari-Juve : ecco gli affari di mercato in dirittura d'arrivo Video : Cagliari e Juventus dopo la sfida velenosa del giorno della befana, stringono i tempi per ciò che concerne il #Calciomercato. Previsti numerosi affari tra le due compagini, cerchiamo di scoprirli insieme analizzando le varie trattative aperte, alcune delle quali addirittura prossime alla chiusura. Cagliari e Juventus hanno aperto un vero e proprio sodalizio di calciomercato Il primo affare è quello relativo a un giovane rossoblu, il nord coreano ...

Juventus - fatta per il nordcoreano Han : accordo ad un passo con il Cagliari : Juventus, fatta per il nordcoreano Han: accordo ad un passo con il Cagliari Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, fatta PER IL nordcoreano HAN- La Juventus ha messo le mani su Han. Il giovane attaccante nordcoreano, di proprietà del Cagliari, ma attualmente in prestito al Perugia, si prepara a vestire bianconero già a partire dalla prossima stagione. ...

Calciomercato Juventus - incontro con il Cagliari per Barella : possibile una sinergia : Pausa invernale utile per ricaricare le pile in vista della ripresa del campionato e della lotta scudetto contro il Napoli, la Juventus è al lavoro in questi giorni per provare a trovare i profili ...

Juve-Barella - il Cagliari fissa il prezzo : è altissimo : Nicolò Barella è uno dei prospetti più interessanti della serie A, ma il Cagliari per ora non ha alcuna intenzione di cederlo. In una intervista a Videolina, il presidente Giulini si tiene stretto il ...

Cagliari-Juventus - Varriale indignato : "Arbitraggio scandaloso" : Nella polemica interviene Marco Mazzocchi , vicedirettore di Rai Sport: 'I social danno licenza di scrivere ciò che si vuole. Ognuno se ne assume la responsabilità. Sarò più chiaro. Non è nei poteri ...

Cagliari-Juventus - Varriale indignato : Arbitraggio scandaloso : Infuriano le polemiche dopo gli episodi contestati nella partita tra Juventus e Cagliari. Nonostante il Var, dunque, i veleni legati agli arbitraggi non sono spariti. Il giornalista della Rai Enrico Varriale su Twitter ha innecstao una polemica durissima dopo la vittoria dei bianconeri. I suoi commenti polemici sul tocco di mano di Bernardeschi e la presunta gomitata su Pavoletti hanno scatenato una vera e propria bufera. "Stasera ...

Var a favore della Juventus? Mertens e Fazio come Bernardeschi - chiedere a Crotone e Cagliari : ma solo i bianconeri fanno clamore! : La 20^ giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta, si è conclusa con la sfida tra Cagliari e Juventus. La gara della Sardegna Arena, vinta dai bianconeri per 1-0 con una rete di Bernardeschi, ha causato un mare di polemiche. Il club rossoblù al termine del match ha alzato la voce per l’arbitraggio di Calvarese che effettivamente è stato pessimo. Il goal della Juventus è viziato da una gomitata di Benatia su Pavoletti ad inizio ...

Cagliari-Juventus : la rabbia su Twitter di Enrico Varriale : "Arbitraggio scandaloso" : Enrico Varriale è di sicuro uno dei volti più conosciuti da chi segue lo sport sui canali Rai. Grande tifoso del Napoli, il giornalista su Twitter ha preso posizione in modo piuttosto netto dopo la vittoria della Juventus contro il Cagliari. Con dei cinguettii polemici che ...

Cagliari-Juventus - arrivano le scuse dei rossoblu a Matuidi : Cagliari-Juventus, arrivano le scuse dei rossoblu a Matuidi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Matuidi – “Ho assistito a scene di razzismo durante la partita. Le persone deboli cercano di intimidire con l’odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi”. IL POST DI Matuidi Così il ...

Rai - Marco Mazzocchi ed Enrico Varriale litigano dopo Juventus-Cagliari : Rissa a colpi di tweet in casa Rai. Un botta e risposta al vetriolo quello tra due volti noti del calcio di viale Mazzini: Enrico Varriale e Marco Mazzocchi. Il motivo? Le polemiche dopo il posticipo della Seria A nel giorno dell’Epifania. La Juventus vince contro il Cagliari grazie al Var. Anzi grazie al non utilizzo del Var che avrebbe fatto annullare il gol di Federico Bernardeschi per un fallo di mano. La rete ovviamente si riempie di ...

Cagliari-Juve - la rivelazione di Ceppitelli : “ecco cosa mi ha detto l’arbitro sul fallo di mano di Bernardeschi” : Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale rossoblù tornando sulla gara persa con la Juventus, che ha scatenato mille polemiche sia per la gomitata di Benatia a Pavoletti prima del goal di Bernardeschi sia per il tocco di mano in area dell’esterno bianconero, non sanzionato da Calvarese. Ecco le parole del centrale dei sardi: “Questo tipo di prestazioni ci fa capire che possiamo giocarcela con ...