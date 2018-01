Cagliari | Barella | “Il mercato non mi interessa Inseguo Zola”

Calciomercato Juventus - incontro con il Cagliari per Barella : possibile una sinergia : Pausa invernale utile per ricaricare le pile in vista della ripresa del campionato e della lotta scudetto contro il Napoli, la Juventus è al lavoro in questi giorni per provare a trovare i profili ...

Calciomercato Cagliari - Giulini : 'Barella? Via solo per 50 milioni' : Un talento che fa gola alle big della Serie A: Juventus, Roma, Milan e Inter seguono con attenzione Nicolò Barella, centrocampista classe 1997 fresco di rinnovo fino al 2022 con il Cagliari. E che, ...

Juve-Barella - il Cagliari fissa il prezzo : è altissimo : Nicolò Barella è uno dei prospetti più interessanti della serie A, ma il Cagliari per ora non ha alcuna intenzione di cederlo. In una intervista a Videolina, il presidente Giulini si tiene stretto il ...

Roma - Barella nel mirino. Il Cagliari spara alto : 50 milioni : Roma, Barella nel mirino. Il Cagliari spara alto: 50 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Barella NEL MIRINO – La Roma è alle prese con la questione spinosa legata a Nainggolan. Il centrocampista belga, dopo le vicende ormai note del Capodanno, potrebbe finire di nuovo sul mercato: c’è un’offerta reale proveniente dalla Cina, ma ...

Calciomercato Cagliari - le mosse della società : “fissato il prezzo di Barella! Arriveranno 3-4 calciatori” - ma occhio alle uscite : Calciomercato Cagliari – Dopo le numerose polemiche seguite alla gara contro la Juventus, il Cagliari va in vacanza con un occhio attento al Calciomercato. Qualcosa si muoverà nella rosa di Lopez, che necessita di rinforzi. Il patron del Cagliari Tommaso Giulini, parlando ai microfoni di Videolina, ha fatto il munto sul Calciomercato. “Prenderemo 3-4 giocatori. Anche Marco Capuano è in uscita e in questo caso la richiesta è del ...

Futuro Barella - il ds del Cagliari fornisce un indizio per giugno : i dettagli : Futuro Barella – Il direttore sportivo del Cagliari, Giovanni Rossi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Tuttosport’ in vista della sfida contro la Juventus del suo storico amico Max Allegri: “E’ qualche giorno che ci sentiamo, abbiamo un bel rapporto. Capita di sentirsi tutti i giorni, ma possiamo stare anche una settimana senza. Di calcio parliamo poco, ci prendiamo spesso in giro: andate a dire a Max che è ...

NICOLÒ BARELLA RINNOVA COL Cagliari / Il centrocampista richiestissimo sul calciomercato firma fino al 2022 : NICOLÒ BARELLA RINNOVA col CAGLIARI, il centrocampista richiestissimo sul calciomercato ha firmato fino al 2020 con la società sarda di cui è Presidente Tommaso Giulini.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 20:31:00 GMT)

Ufficiale - Cagliari : Barella ha rinnovato. Contratto fino al 2022 : Ufficiale, Cagliari: Barella ha rinnovato. Contratto fino al 2022 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Ufficiale, Cagliari: Barella HA RINNOVATO – Il Cagliari gioca d’anticipo ed evita gli attacchi di tutte le big italiane. I sardi hanno annunciato il rinnovo del Contratto di Nicolò Barella, autentico gioiellino di casa, che aveva già attirato su di ...

Calcio : Cagliari - no a cessione Barella : Cagliari, 3 GEN - Il Cagliari sbarra le porte in uscita, almeno per i titolari: i gioielli non partono. Il no per Barella alle richieste delle big (Juve, Inter e Roma) durerà sino al 31 gennaio. Poi ...

Cagliari - Barella rinnova fino al 2022 : Il Cagliari Calcio ha annunciato il rinnovo contrattuale di Nicolò Barella. Il giovane centrocampista, classe 1997, ha firmato fino al 2022. Cagliaritano, prodotto del vivaio rossoblù, Barella ha ...

Cagliari - lungo rinnovo per Barella : tutti i dettagli del contratto : “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Nicolò Barella. Il giovane centrocampista, classe 1997, ha firmato sino al 2022. Cagliaritano, prodotto del vivaio rossoblù, Barella fa il suo esordio in Serie A all’età di 18 anni, in occasione di Cagliari-Parma (4-0). Dopo aver dato il suo contributo alla pronta risalita del Cagliari nella massima serie, rientrato dal prestito al Como, nella stagione 2016-17 mette in ...

Juventus e Inter su Barella - il ds del Cagliari svela : “Via a gennaio? Ecco le nostre intenzioni” : Nicolò Barella sarà uno dei giocatori più chiacchierati delle prossime sessioni di mercato. Il centrocampista del Cagliari, classe 1997, ha attirato l’attenzione di numerosi club ma in particolare di Juventus e Inter. Il ds dei sardi, Giovanni Rossi, però, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ci ha tenuto a precisare che a gennaio non si muoverà: “La linea della società è quella di crescere, migliorare e di creare sempre un ...