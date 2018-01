: Bug messaggi #iPhone già risolto dal prossimo aggiornamento, parla #Apple - OptiMagazine : Bug messaggi #iPhone già risolto dal prossimo aggiornamento, parla #Apple - maletaIt : macOS e iOS: un link malevolo causa il blocco dell'app messaggi | Fix in arrivo - sissyalleluya : Un bug su Messenger ti fa scrivere messaggi di sole due parole - Wired.it - Groppe : Bug chaiOS: presto il fix per device iOS e macOS - Sarà a breve risolto il bug che, sfruttando un link sapientement… - ritwittalo : Un bug su Messenger ti fa scrivere messaggi di sole due parole -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Il bugdeglidi cui vi abbiamoto appena un paio di giorni fa in riferimento ad un link bomba, camuffati da shortcut al servizio hosting Githug, ma in realtà capaci di mandare in crash dapprima l'app, e nei casi più gravi l'intero sistema operativo (blocco improvviso e riavvio automatico).Se nel nostro articolo precedente vi abbiamo anche spiegato come risolvere in maniera immediata, adesso vogliamo condividere con voi la prima replica dial fenomeno. Basti sapere che già a partire da iOS 11.2.5 beta 6, in diffusione dalla giornata di ieri, non esiste più alcun bugche possa far crollare gli, cosa che verrà poi ufficializzata con l'pubblico, che prenderà il via a bordo di tutti i dispositivi abilitati dalla prossima settimana, come da indicazioni della mela morsicata (il riferimento non è stato esplicito ad iOS ...