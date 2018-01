Bufere di neve e venti da uragano in Bulgaria | stato di emergenza | gravi danni

Maltempo - Bufere di neve sulle Alpi : notte di paura a Sestriere - valanga si abbatte su un condominio : Una slavina si e’ abbattuto contro un condominio di Sestriere , in Piemonte. Sembra che non ci siano feriti. Alcune persone, inizialmente intrappolate nella neve , sono poi state tratte in salvo dai soccorritori. Cinque famiglie sono state evacuate. Il condominio travolto dalla slavina e’ il Bellevue che si trova a poca distanza dalla strada provinciale 23 della Val Chisone, gia’ precedentemente chiusa al traffico proprio per ...

Maltempo. Bufere di neve in Gran Bretagna. Vento forte in Francia : in 120 mila senza elettricità : Situazione critica anche in Belgio dove la circolazione è in tilt a causa delle abbondanti nevicate. Problemi anche per chi viaggia in aereo. Allerta 'rossa' per Spagna e Portogallo dove è in arrivo la tempesta Ana