Brigitte Bardot contro la campagna mediatica #MeToo | “Le attrici fanno le civette per una

Molestie - Brigitte Bardot sull’ondata di denunce : “Ipocrita e ridicola. Le attrici fanno le civette per un ruolo” : Brigitte Bardot si scaglia contro la polemica suscitata dal caso Weinstein e critica violentemente l’ondata di denunce «ipocrita, ridicola e senza interesse». Secondo l’ex attrice simbolo degli anni Cinquanta e Sessanta, «ci sono molte attrici che fanno le civette con i produttori per strappare un ruolo»....

