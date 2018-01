: Bonus mobili ed elettrodomestici 2018: 50% di sconti sugli arredi, ecco come funziona [VIDEO] - ale_delsanto : Bonus mobili ed elettrodomestici 2018: 50% di sconti sugli arredi, ecco come funziona [VIDEO] - TutteLeNotizie : Bonus mobili 2018: 50% di sconti sugli arredi, ecco come - Blasting News - TutteLeNotizie : Bonus mobili 2018: 50% di sconti sugli arredi, ecco come - Blasting News - evyna : Bonus arredi 2018: tutto sulle detrazioni fiscali per lavori in casa e acquisto mobili ed elettrodomestici -… - infoiteconomia : Bonus fiscale 2018 anche su mobili e arredi (QuiFinanza) -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Detto ancheed elettrodomestici, ilè un’agevolazione fiscale fruibile dal 1 gennaio al 31 dicembre di quest’anno, con una detrazione fiscale al 50% per gli acquisti died elettrodomestici a conclusione didi ristrutturazione documentati. Per capire come fare ad usufruirne, l’Agenzia delle Entrate stessa ha pubblicato sul suo sito una infografica con tre step che indicano le modalità, quali spese sono ammesse e quali sono i documenti obbligatori da conservare per presentare la domanda di rimborso. Anche questorientra negli incentivi contenuti nella legge di Bilancio. La detrazione al 50% è valida fino ad una spesa massima di 10mila euro, recuperabili in 10 anni per le spese sostenute nell’dio elettrodomestici in presenza didi ristrutturazione effettuati da questo gennaio. I ...