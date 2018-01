Bici all’idrogeno | 100 Km con 2 litri

: RT @Key4biz: Bici all’#idrogeno, 100 km con due litri (Video) #smartmobility #smartcity #ebike #sostenibilità - LuisB : RT @Key4biz: Bici all’#idrogeno, 100 km con due litri (Video) #smartmobility #smartcity #ebike #sostenibilità - BBForum_IT : Bici all’idrogeno, 100 km con due litri (Video) - In Italia siamo tornati con piacere a pedalare. Eravamo un grande… - negozioelettro : Bici all’idrogeno, 100 km con due litri (Video) - filippo_modica : Più di 100 km con due litri, arriva dalla Francia la bici all'idrogeno -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 19 gennaio 2018) ‘Passeggiando incletta, insieme a te’, diceva una canzone ed in effetti in Italia siamo tornati con piacere a pedalare. Il numero di coloro che sceglie lacletta per muoversi sta aumentando progressivamente, sia nel nostro Paese, sia in tutta Europa. Tradizionale ed elettrica, lacletta conquista nuovi appassionati e l’utilizzo di materiali avanzati, unitamente alle tecnologie digitali e alla cura per il design, ne potenziano appeal e performance. Ma dalla Francia arriva la notizia di un nuovo modello dicletta, stavolta alimentato non dalla forza delle gambe, ne’ dall’energia elettrica, ma dall’idrogeno. Nata dai laboratori Pragma di Biarritz, “Alpha” riesce a percorrere 100 km circa con soli duedi idrogeno e per fare il pieno impiega pochi minuti. L’unico limite, non da poco, e’ il prezzo. La...