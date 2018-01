Beve una Coca-Cola e si ritrova un verme in bocca

Tori Spelling : «Vorreste una reunion di Beverly Hills 90210?» : La provocazione viene direttamente da colei che interpretava Donna Martin in Beverly Hills 90210 più di venticinque anni fa. Tori Spelling lo fa in uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram insieme a colui che aveva alimentato il suo amore ai tempi della serie: il bel Steve Sanders, interpretato dall’attore Ian Ziering. «reunion (Allarme Spoiler)», scrive Tori a corredo di una foto che la ritrae insieme a Ian e al suo bambino. «Donna ...

Dakar 2018 - quarta tappa moto : Adrien Van Beveren domina e vola in cima alla classifica - si ritira l’ex leader Sam Sunderland dopo una rovinosa caduta : La quarta tappa della Dakar 2018 si svolgeva attorno alla cittadina di San Juan de Marcona, nel sud del Perù, una prova lunga 444 chilometri con lunghi tratti di montagna che non permettevano il minimo errore. Proprio per questo motivo la giornata di oggi ha riservato diverse sorprese. In primo luogo, dopo le difficoltà di ieri, abbiamo vissuto la riscossa del francese Adrien Van Beveren (Yamalube Yamaha) in grado di crescere costantemente ...

Nainggolan - video a Capodanno mentre Beve - fuma e bestemmia. Poi dice ai media : 'Fatevi una vita' : Un Capodanno social che sta facendo molto discutere quello di Radja Nainggolan. Il centrocampista della Roma, fra ieri sera e questa notte, ha pubblicato diverse stories su Instagram (seguite in ...

LA BIMBA CHE Beve DA UNA POZZANGHERA/ Argentina - la foto virale e le "periferie" dimenticate : La BIMBA che BEVE da una POZZANGHERA, Argentina: la foto virale tra gli indigeni fa scattare gli aiuti. Le periferie dimenticate e un'altra 'sete'.

L'Aja - criminale di guerra croato muore Bevendo veleno durante la lettura della sentenza in tribunale : È morto in un ospedale delL'Aja Slobodan Praljak, l'ex comandante delle forze croato-bosniache in Bosnia nella guerra del 1992-1995. L'uomo aveva bevuto in diretta televisiva una...

Beve veleno in tribunale - morto il generale croato Slobodan Praljak Distrusse il ponte di Mostar| Video : Slobodan Praljak, 72 anni, ha bevuto da una piccola fiala marrone mentre il giudice leggeva la condanna a 20 anni. L’udienza era stata sospesa tra le urla dell’avvocato

