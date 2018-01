: RT @akavetta: Gentiloni, il "premier per grazia ricevuta", il "premier per caso", è sicuramente il più amato da Bruxelles. Non disturba, no… - stefan1062 : RT @akavetta: Gentiloni, il "premier per grazia ricevuta", il "premier per caso", è sicuramente il più amato da Bruxelles. Non disturba, no… - rettile11 : RT @DaniloToninelli: Bomba di #Salvini: "in galera chi evade le tasse!" E allora perché è alleato col più grande evasore di tasse d'Italia,… - robertopin54 : RT @DaniloToninelli: Bomba di #Salvini: "in galera chi evade le tasse!" E allora perché è alleato col più grande evasore di tasse d'Italia,… - DarioGhezzi1 : RT @giu33liana: @DarioGhezzi1 Questa volta, con un po' di buona volontà, @berlusconi & Co. forse ce la farebbero, A FAR FALLIRE L'#ITALIA… - StefaniaProfili : RT @GruppoFICamera: La #FlatTax proposta da @forza_italia, inserita nel programma economico nazionale per le elezioni nazionali del prossim… -

Il leader di FI,, in un videomessaggio su Facebook, illustra il programma concordato con Lega e FdI e firmato anche da Noi con l'Italia-Udc. "Uniti si vince", sottolinea. Priorità è la riforma del fisco, afferma.Poi assicura: in caso di vittoria "i primi provvedimenti del nostro governo saranno quelli della creazione di posti distabili,con la decontribuzione dei contratti di apprendistato e di primo impiego, soprattutto per i giovani, e quelli di vigoroso contrasto della". L'Italia deve "ripartire".(Di venerdì 19 gennaio 2018)