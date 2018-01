Berlusconi | Via tasse su casa | auto e successioni

Berlusconi : “Via le tasse su casa - auto e successioni” : Con il centrodestra «non ci saranno più tasse sulla prima casa, neppure sull’auto, non saranno tassate le successioni né le donazioni, elimineremo l’Irap: questa flat tax è una rivoluzione globale, che porterà economia a crescere e a creare posti di lavoro», ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, a Mattino 5. Berlusconi ha sostenuto che avr...

Centrodestra - Berlusconi-Meloni-Salvini firmano il programma| Foto | Via la legge Fornero - il leader di Fi : "Accordo su tutto" : I leader del Centrodestra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno firmato il programma elettorale della coalizione al vertice a palazzo Grazioli. Il leader di Fi: "E' andato tutto liscio, ci sono state naturalmente delle discussioni su qualche punto ma sono mesi che ci lavoriamo".

Silvio Berlusconi : "Nella mia villa in Sardegna cresce l'erba del Viagra" : Silvio Berlusconi non perde il sorriso e l'occasione di fare battute di spirito. Stavolta è toccato a Matrix, la trasmissione di Canale 5 condotta da Nicola Porro."Nella mia casa in Sardegna ci sono molte piante, ficus, rose - ha detto Berlusconi -. E anche erbe medicinali. Molti studenti sardi e anziani sardi le vengono a visitare. Tra queste erbe c'è pure quella del viagra...L'hanno presa tutta, non ne è rimasta un ...