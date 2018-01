: Berlusconi rivela di avere perso una gara di pipì, ecco il racconto - ChiaraBezzo : Berlusconi rivela di avere perso una gara di pipì, ecco il racconto - luisamattina1 : RT @Libero_official: La sondaggista che non sbaglia mai, in diretta televisiva, rivela come stanno le cose. Davvero. Per chi è una... https… - NoireVn : RT @Libero_official: La sondaggista che non sbaglia mai, in diretta televisiva, rivela come stanno le cose. Davvero. Per chi è una... https… - RealTimeNews__ : RT @Libero_official: La sondaggista che non sbaglia mai, in diretta televisiva, rivela come stanno le cose. Davvero. Per chi è una... https… - curiosamen : RT @Libero_official: La sondaggista che non sbaglia mai, in diretta televisiva, rivela come stanno le cose. Davvero. Per chi è una... https… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Silvioospite a Quinta Colonna, il programma d'approfondimento giornalistico in onda su Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio, come sempre ha dato dimostrazione di grande empatia con il mondo televisivo e, come se si trovasse seduto comodo nel suo salotto di casa, ha dimostrato ancora una volta doti di grande showman, come se fosse tra vecchi amici. Il Presidente di Forza Italia, oltre ad esporre le idee e i punti salienti su cui si basa la campagna elettorale in atto in previsione delle prossime elezioni che si terranno il quattro marzo, racconta ridendo particolari giocosi della sua vita. Il cavaliere ha parlato di una serata particolare in cui ha riunito i suoi compagni di scuola di tanti anni prima. Ridendo hato un episodio recentissimo vissuto con Fedele Confalonieri, amico dida sempre.: i ricordi della gioventù e lacon ...