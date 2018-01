Berlusconi | Niente tasse casa | auto e successioni

Beppe Grillo - nuovo simbolo M5s/ Elezioni 2018 : “siamo puri - niente alleanze”. Berlusconi - “grillini incapaci” : Beppe Grillo e Luigi Di Maio presentano nuovo simbolo M5s con Davide Casaleggio:Elezioni 2018, "mai alleanze, vinciamo noi". Programma, liste e nuovo "Blog delle Stelle"(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:48:00 GMT)

Giustizia - Berlusconi : “Niente appello per chi è assolto” : Giustizia, Berlusconi: “Niente appello per chi è assolto” Nel programma del centrodestra,”ci sarà anche il fatto che se per esempio un cittadino italiano imputato viene dichiarato innocente, i pm non possono più richiamarlo in appello, rovinandogli definitivamente la vita” ha detto Berlusconi a “Mattino 5”. Continua a leggere L'articolo Giustizia, Berlusconi: “Niente appello per chi è assolto” ...

Matteo Renzi cerca di allontanare l'ipotesi inciucio : 'Niente larghe intese con Silvio Berlusconi' : cerca di scacciare qualsiasi ipotesi di un governo di larghe intese post elezioni con Silvio Berlusconi . 'Beautiful', dice Matteo Renzi , ospite di Bruno Vespa a Porta a porta , solo 'un remake di ...

Salvini sfida Berlusconi 'Firmi programma o niente alleanza. E se avrò più voti sarò premier' : Nelle ore successive, partecipando a un incontro della scuola di formazione politica del partito a Milano, ha anche spiegato come vuole fare campagna elettorale: 'Noi vogliamo fare il giro d'Italia ...

Alfano vede Berlusconi : niente politica : 19.21 Alfano ha incontrato Berlusconi durante la riunione del Ppe a Bruxelles. "E' stata una buona conversazione, ma assolutamente a livello personale, nulla di politica italiana", ha precisato il ministro degli Esteri sull'incontro con il leader di FI. E riguardo al suo futuro politico, Alfano ha comunque ribadito: "Ho preso le mie decisioni e non ho altro da aggiungere". Il leader di Ap ha deciso di non candidarsi alle prossime elezioni.

Salvini - Berlusconi minimizza lo scontro. E sul post voto : “Niente maggioranza? Avanti con Gentiloni. Poi si rivoti” : Le minacce di Salvini a Berlusconi sullo stop agli incontri tra Lega e Forza Italia? A cercare di minimizzare lo scontro è lo stesso Silvio Berlusconi, nel corso della presentazione del libro di Bruno Vespa (“Soli al comando”) a Roma: “Non commento. Voglio prima incontrare Salvini e con lui parlare di queste cose. Non ho mai ragionato su questi temi sono decisioni prese dai gruppi parlamentari”, ha provato ad aggirare la ...

Flat tax - Berlusconi usa il fisco per riunire il centrodestra : “Aliquota unica conveniente per tutti”. Renzi : “Sbagliato” : Il centrodestra rischia di cigolare se parla di neofascismi? Berlusconi risponde che sulle questioni minori ci sono differenze, ma sui temi principali l’unità della coalizione non si discute. E così rilancia la Flat tax, l’imposta uguale per tutti che vuole lui, ma vogliono anche la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. L’ex presidente del Consiglio l’aveva ...

Salvini 'Berlusconi sia serio o niente alleanza' : ROMA - A Berlusconi chiedo serietà. Un'alleanza c'è se c'è serietà. Vuole candidare Marchionne? Montezemolo? Gallitelli? non stiamo facendo la squadra di calcio del bar, chiedo serietà'. Il segretario ...

Berlusconi : Niente tasse per chi assume i giovani : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto al Tg5 ha indicato i provvedimenti che il centrodestra intende varare una volta al governo. Un programma che assicura vantaggi a tutte le fasce della popolazione, senza dimenticare gli anziani, troppo spesso messi in secondo piano. "Nel nostro programma - assicura il Cavaliere - abbiamo previsto l'istituzione del ministero per la terza età. Ora stiamo mettendo a punto tutti ...

Matteo Salvini a Silvio Berlusconi : "Nero su bianco - dal notaio : liste pulite e niente inciuci" : Matteo Salvini guarda con grande preoccupazione alle notizie che arrivano dalla Sicilia, con l'indagine per riciclaggio a carico di Luigi Genovese, il più chiacchierato dei neoeletti in quanto figlio dell'ex sindaco dem Francantonio e campione di preferenze a soli 21 anni. Il leader della Lega Nord propone quindi a Silvio Berlusconi un impegno formale per le liste pulite e contro gli inciuci alle prossime elezioni politiche, con tanto di ...

Berlusconi - niente più assegno di 1 - 4 milioni a Veronica Lario : Nuova sentenza quella della Corte di Appello di Milano che consente a Silvio Berlusconi di non versare l’assegno di 1,4 milioni di euro. L’ex moglie Miriam Bartolini, detta Veronica Lario dovrà restituire 46 milioni di euro che ha intascato a partire dal marzo del 2014. La Corte di Appello di Milano ha accolto il ricorso del cavaliere per contestare la decisione presa dal Tribunale di Monza che aveva stabilito le regole da rispettare sul ...