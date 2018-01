Berlusconi | ' Nel programma flat tax al 23% per famiglie e imprese' - ' Toglieremo

Berlusconi : "Salvini lo vedo al Viminale Premier? Asso nella manica" : Silvio Berlusconi prosegue nella sua campagna elettorale in vista del voto del prossimo 4 marzo. 'Mi sono sempre stancato della politica. Non mi è mai piaciuta e non mi piace neppure adesso, ma ho sempre sentito il dovere di essere in campo: nel '94 per evitare che il Paese finisse nelle mani dei comunisti, e adesso perché non ...

Berlusconi : Salvini lo vedo al Viminale Premier? Asso nella manica : Silvio Berlusconi prosegue nella sua campagna elettorale in vista del voto del prossimo 4 marzo. "Mi sono sempre stancato della politica. Non mi è mai piaciuta e non mi piace neppure adesso, ma ho sempre sentito il dovere di essere in campo: nel '94 per evitare che il Paese finisse nelle mani dei comunisti, e adesso perché non finisca nelle mani di una setta pericolosa che è il M5S che lo distruggerebbe", ha affermato il ...

Berlusconi : “Pirozzi candidato nel Lazio? Non abbiamo ancora deciso” : Berlusconi: “Pirozzi candidato nel Lazio? Non abbiamo ancora deciso” “Valuteremo e decideremo nei prossimigiorni. ancora nulla è stato deciso”, ha detto il leader diForza Italia, lasciando gli studi di Matrix Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Pirozzi candidato nel Lazio? Non abbiamo ancora deciso” sembra essere il primo su NewsGo.

Berlusconi - le bugie su furti e rapine. Con lui al governo si commettevano più reati : 2 - 4 milioni nel 2016 - nel 2011 erano 2 - 7 : Silvio Berlusconi non ha perso il pelo, quello naturale almeno, ma neanche il vizio di sparare numeri, come ha fatto parlando di sicurezza a Domenica Live: “In Italia ogni 20 secondi accade un reato. Ogni minuto si verifica un reato di strada. Ogni 2 minuti un furto in appartamenti. Ogni 3 minuti un furto di automobile o motociclo. Ogni 4 minuti un furto in un negozio o in un supermercato. E addirittura ogni 2 giorni 3 rapine in banca di ...

Berlusconi : 'Pirozzi candidato nel Lazio? Non abbiamo ancora deciso' : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite a "Matrix" ha detto che sul nome del centrodestra per il candidato alle Regionali in Lazio "nulla è ancora deciso". Rispondendo ai giornalisti che ...

Berlusconi : Io non sarò nel governo - farò il suggeritore e vigilerò : "Il primo avversario? Un partito pauperista, ribellista e giustizialista che si chiama Cinquestelle". Silvio Berlusconi, ospite di Matrix, il talk show condotto da Nicola Porro, mette nel mirino i pentastellati e lancia un messaggio chiaro agli elettori in vista del voto del prossimo 4 marzo: "È il partito della protesta, della ribellione. Mi ricorda il partito di un mio amico della Repubblica ceca. Io gli consigliai ...

Silvio Berlusconi : "Nella mia villa in Sardegna cresce l'erba del Viagra" : Silvio Berlusconi non perde il sorriso e l'occasione di fare battute di spirito. Stavolta è toccato a Matrix, la trasmissione di Canale 5 condotta da Nicola Porro."Nella mia casa in Sardegna ci sono molte piante, ficus, rose - ha detto Berlusconi -. E anche erbe medicinali. Molti studenti sardi e anziani sardi le vengono a visitare. Tra queste erbe c'è pure quella del viagra...L'hanno presa tutta, non ne è rimasta un ...

Berlusconi : "L'inchiesta sul Milan? Un buco nell'acqua" : 'Noi abbiamo approfittato della vendita del Milan per portare capitali da fuori? Non e' vero . Tutte le volte che ci sono campagne elettorali e che si profila una mia vittoria se ne inventano di tutti ...

Berlusconi : Inchiesta sulla cessione Milan? È solo un altro buco nell'acqua : Dopo il falso scoop de La Stampa sulla vendita del Milan, Silvio Berlusconi risponde da Domenica Live di Barbara d'Urso a chi ha provato nuovamente ad infangare il suo nome nel pieno di una campagna elettorale: "I giornalisti che hanno scritto sul Milan hanno fatto un buco nell'acqua, anche perché mai nessuno avrebbe approfittato di un'operazione così conosciuta a tutti, come la vendita di una squadra di calcio". ...