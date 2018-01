Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi | presto in quattro

Gossip news : Beatrice Borromeo è in dolce attesa? Video : In questo articolo vi daremo alcune informazioni sulla bella Beatrice Borromeo 32 anni e sulla sua dolce meta' Pierre Casiraghi 30. Ultimamente si è molto discusso sulla #gravidanza della nobildonna, gia' mamma di un bambino di nome Stefano. Cosa ci sara' di vero? Sono solo indiscrezioni o voci confermate? Ebbene pare che ci sia veramente un secondo figlio in arrivo per Pierre e Beatrice. La giornalista e il figlio di Stefano Casiraghi e ...

Beatrice Borromeo ancora incinta e altre storie della settimana : Torna l’appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Che cosa sarà successo nel mondo dei personaggi famosi negli ultmi sette giorni? Tutte le ultime news da Hollywood e dintorni. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi aspettano il secondo figlio La giornalista e il terzogenito di Carolina di Monaco nel 2018 saranno di nuovo genitori. Il primogenito Stefano compirà un anno il prossimo 28 febbraio. LEGGI ...

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi aspettano il secondo figlio : secondo figlio in arrivo per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. La giornalista e il terzogenito di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi sono in attesa del secondo figlio. Una notizia iniziata a circolare già qualche mese fa ma che solo ora trova conferma, complici fonti molto vicine alla coppia e alcuni scatti rubati durante una vacanza a Gstaad, sulle Alpi svizzere, buen retiro dei monegaschi tra Natale e Capodanno. LEGGI ANCHEBeatrice ...

Beatrice Borromeo incinta di Pierre Casiraghi / Dopo Stefano di nuovo in dolce attesa : il ricordo della nonna : Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, la coppia aspetta il secondo figlio Dopo la nascita di Stefano nemmeno un anno fa, ecco le dichiarazioni di lei sulla gravidanza e il marito.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 18:16:00 GMT)

Beatrice Borromeo incinta di Pierre Casiraghi / Dopo Stefano in attesa del secondo figlio : Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, la coppia aspetta il secondo figlio Dopo la nascita di Stefano nemmeno un anno fa, ecco le dichiarazioni di lei sulla gravidanza e il marito.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 15:54:00 GMT)

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo in attesa del secondo figlio : Capodanno a St. Moritz per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi che sono volati insieme al loro piccolo Stefano sui monti per festeggiare in famiglia. Il settimanale Chi mostra le immagini del viaggio sulla neve e annuncia la lieta novella: Beatrice è in dolce attesa, dopo la nascita del primogenito, lo scorso 28 febbraio. A neanche un anno dall’arrivo del piccolo Stefano la coppia è già al bis. I due tra la neve si sono ritagliati tanti ...

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi aspettano il secondo figlio : Il 2018 si preannuncia ricco di gioia per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: la coppia, infatti, è in attesa del secondo figlio. A dare la notizia è il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 gennaio. La rivista diretta da Alfonso Signorini pubblica le immagini del Capodanno che i due hanno trascorso a St. Moritz con il primogenito Stefano, nato a febbraio 2017, e con la famiglia. Tanti i momenti di intimità ritagliati dai ...

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi aspettano il secondo figlio : Il 2018 inizia nel modo più dolce per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, in attesa del secondo figlio. A riportare la notizia è il settimanale Chi che ha ripreso la coppia a St. Moritz dove...

Beatrice Borromeo incinta : secondo figlio per Pierre Casiraghi : Beatrice Borromeo è incinta del secondo figlio secondo figlio in arrivo per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. A quasi un anno dalla nascita del primo figlio Stefano, avvenuta a febbraio 2017, la principessa e giornalista è di nuovo incinta. A dare la notizia è il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola. Proprio perché in dolce […] L'articolo Beatrice Borromeo incinta: secondo figlio per Pierre Casiraghi proviene da Gossip ...