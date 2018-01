Bayern Monaco scatenato | è fatta per Goretzka E si tenta il colpaccio Emre Can

Bayern Monaco - ora è ufficiale : Goretzka è un nuovo giocatore : GELSENKIRCHEN (Germania) - Leon Goretzka sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco dall'1 luglio prossimo. Calciomercato, Top 30: i migliori contratti in scadenza a giugno 2018 È Christian Heidel , ...

Bayern Monaco - giallo panchina : Rummenigge proverà a convincere Heynckes : Il Bayern Monaco provera’ a fare tutto il possibile per convincere Jupp Heynckes a rimanere. Andato in pensione dopo il triplete del 2013, il tecnico tedesco e’ tornato in panchina a settembre, dopo l’esonero di Ancelotti, ma ha piu’ volte ribadito che la sua avventura si esaurira’ a giugno: “per fare questo lavoro come lo faccio io e i miei collaboratori – ha detto recentemente a ‘Kicker’ ...

Calciomercato - futuro Goretzka : Juventus o Bayern Monaco? L’annuncio di Hoeness : futuro Goretzka – Manca ormai solo l’ufficialità ma da giugno, salvo clamorosi ribaltoni, Leon Goretzka lascerà lo Schalke 04 per trasferirsi al Bayern Monaco a parametro zero. L’annuncio ‘velato’ è arrivato dal presidente del club bavarese, Uli Hoeness, ai microfoni di ‘Funke Sport’: “Non ci sono contratti ma è bello, sarebbe bello, se si unisse a noi. E sarebbe bello anche per lui. Non è ancora ...

Bundesliga - Bayern Leverkusen-Bayern Monaco : 1-3 : Il 2018 del Bayern Monaco comincia nel modo giusto: i bavaresi vincono 3-1 in casa del Bayer Leverkusen e, seppur con una partita in più, vanno a +14 dallo Schalke secondo che domani farà visita al ...

Bundesliga - il Bayern Monaco ricomincia da tre contro il Leverkusen : Il Bayern Monaco apre il 2018 sulla falsariga di come aveva chiuso il 2017: cioè, con una vittoria. Ferma dal 15 dicembre scorso, la Bundesliga riapre i battenti con l'anticipo della 18/a giornata fra ...

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco in diretta : 0-0 risultato LIVE : Bayer LEVERKUSEN-BayerN Monaco 0-0 LIVE FORMAZIONI UFFICIALI Bayer Leverkusen (4-1-4-1) : Leno; L. Bender, Tah, S.Bender, Wendell; Kohr; Bellarabi, Havertz, Brandt, Bailey; Volland Bayern Monaco (4-3-...

Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Bayern Monaco - Bundesliga 12/01/2018 : Torna la Bundesliga, e lo fa in grande stile. Dopo la sosta invernale, la Bundesliga parte subito forte, infatti il Bayer Leverkusen ospiterà il Bayern Monaco. La squadra di Heynches è sola al comando a +11 punti di distacco dalla seconda squadra, lo Shalke 04. Il Bayer Leverkusen però è imbattuta da ben 12 partite, record nel campionato tedesco, sotto questo punto di vista la sfida si preannuncia interessante. Per quanto potranno ...

Vidal : 'Il Chelsea? Ora non ci penso - devo vincere con il Bayern Monaco' : ROMA - Arturo Vidal e Antonio Conte di nuovo insieme. Con la Juventus hanno fatto grandi cose, ma adesso uno al Bayern e l'altro è al Chelsea . Eppure per la stampa britannica il cileno potrebbe ...

Bayern Monaco - furia Ribery : 'Pallone d'Oro 2013? Io derubato' : TORINO - Franck Ribéry torna a parlare della mancata vittoria del Pallone d'Oro nel 2013 che ha visto trionfare Cristiano Ronaldo: ' Sono stato derubato. È incomprensibile. Ho vinto tutti i trofei ...

Bayern Monaco - Heynckes svela il futuro di Vidal : Se Arturo Vidal vuole tornare a lavorare con Antonio Conte, dovra’ aspettare. Jupp Heynckes esclude categoricamente di privarsi del centrocampista cileno o di qualsiasi altro elemento della rosa in questa finestra di mercato nonostante le voci di un tentativo del Chelsea (si e’ parlato di una proposta da 37 milioni di euro) per regalare il giocatore a Conte, che lo ha gia’ allenato ai tempi della Juve. “Non ci sono stati ...

Calciomercato - il Bayern Monaco conferma : 'Goretzka ci interessa' : TORINO - Il Bayern Monaco esce allo scoperto su Leon Goretzka . Hasan Salihamidzic , ex calciatore della Juventus e oggi direttore sportivo del club campione di Germania, conferma l'interesse per il ...

Bayern Monaco - non sarà Klopp il prossimo tecnico : tutti i candidati : “Con il Bayern Monaco non c’e’ nulla”. Parola di Marc Kosicke, agente di Jurgen Klopp, che ai microfoni di Sport1 ha smontato le indiscrezioni circa un contatto tra il suo assistito e il club di Monaco di Baviera. Il nome dell’attuale allenatore del Liverpool e’ uno dei maggiormente accostati alla panchina del Bayern per il dopo-Heynckes, il tecnico che ha preso il posto dell’esonerato Carlo Ancelotti. ...

DIRETTA / Torino Bayern Monaco (risultato finale 90-76) : Garrett ispira la grande vittoria! (Eurocup) : DIRETTA Torino Bayern Monaco: risultato finale 90-76. grande affermazione della Fiat nella prima giornata di Top 16 in Eurocup, Diante Garrett (21 punti e 8 assist) ispira i compagni(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 20:31:00 GMT)

Diretta/ Torino Bayern Monaco (risultato live 69-57 - 30') info streaming video e tv : 4^ quarto (Eurocup) : Diretta Torino Bayern Monaco: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRuffini ed è valida per la prima giornata della Top 16 di basket Eurocup(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 20:06:00 GMT)