Basket | Nba | Philadelphia fa il colpo a Boston All Star Game | James e Curry i due

Wild Side Basketball puntata n. 17 : in studio tanti ospiti - NBA e Basket vicentino : Pubblicato alle 15.46, aggiornato con video alle 19.36. Poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 17, BBImo trasmesso in streaming su VicenzaPiu.tv e su app omonime in ambiente iOs e Android la puntata numero... 17 per la stagione di Wild Side basketball nella nuova veste televisiva, dopo anni di web radio. Ora, la ...

Basket - Nba : colpaccio Clippers - Lou Williams stende Golden State : Anche i Warriors, per la cronaca, hanno assenze di rilievo come Curry e Thompson, ma al di là delle defezioni e di tutto il resto, la notte Nba ha un grande protagonista: Lou Williams, per lui a ...

Basket - Nba stop per San Antonio e Oklahoma City - ancora un ko per Belinelli : NEW YORK " Domenica amara nella regular season Nba per San Antonio e Oklahoma City, due delle corazzate della Western Conference, entrambe costrette a mordere il freno nei rispettivi impegni esterni. ...

Davide Barco : l'illustratore dei capolavori social di Nba e FIP al social show di Basket dalla Media : I disegni sui social Media della lega di Basket più bella del mondo, la Nba, sono suoi e l'artwork dedicato nelle Finals 2016 ha totalizzato più di 600k "like" tra Instagram e Facebook. Un ...

Basket - Nba : Curry trascina Golden State - Cleveland ko a Boston : ROMA - Un fantastico Stephen Curry trascina Golden State contro Dallas. Nel successo 125-122 dei Warriors (30-8) sul parquet dei Mavericks (13-26) il protagonista è il 29enne americano, decisivo con ...

Isaiah Thomas/ Video - 17 punti all'esordio con Cleveland : la curiosità sul nome (Basket NBA) : Nella notte NBA è arrivato l'esordio di Isaiah Thomas con la maglia dei Cleveland Cavaliers: 17 punti e vittoria su Portland per il giocatore più chiacchierato della scorsa estate. Il Video(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:28:00 GMT)

Basket Nba - debutto vincente per Thomas : Cleveland batte Portland : ROMA - L'attesa è finita. Isaiah Thomas ha debuttato con la maglia dei Cleveland Cavaliers (25-12) realizzando 17 punti nel successo sui Portland Trailblazers (19-18). I vice-campioni Nba hanno vinto ...

Basket Nba - DeRozan ne fa 52 il primo dell anno. Minnesota - marcia playoff : Pesano sull'economia della gara le 8 palle perse di Kris Dunn. Minnesota (24-14) continua la sua marcia verso i playoff con un successo agevole sui Los Angeles Lakers (11-25) per 114-96. Dopo la ...

Basket - NBA 2017-2018 : i Rockets soffrono ma tornano a vincere - Harden ne mette 40 - Westbrook da sogno : Sono 8 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di Basket più importante e spettacolare del mondo. Dopo 5 sconfitte consecutive i Rockets pongono fine al digiuno da vittorie imponendosi 148-142 contro i Lakers al Toyota Center. Protagonista del confronto, neanche a dirlo, James Harden, autore di 40 punti 2 rimbalzi e 11 assist. Una doppia doppia da urlo che ha ...

Basket Nba - Belinelli torna al successo - Curry trascina Golden State : ROMA - Sette le partite NBA disputate nella notte italiana, con gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli che tornano al successo superando i Portland Trail Blazers alla Philips Arena 104-89. In evidenza ...