Basket | Eurolega | Milano ringrazia Theodore Baskonia battuto al fotofinish 83-82

Basket - Eurolega : Vitoria-Milano 82-83. L'Olimpia non è più ultima : Un'entrata di Theodore a sei decimi dalla fine consente un ottimo blitz a Vitoria di Milano (82-83) che ripete la bella prova di mercoledì sera al Forum contro Malaga e lascia così l'ultimo posto in ...

Basket - Eurolega 2018 : Olimpia Milano da batticuore! Theodore regala la vittoria contro Baskonia allo scadere : Secondo successo consecutivo in Eurolega per l’Olimpia Milano, che ha espugnato il parquet di Baskonia con il punteggio di 83-82. Una vittoria con brivido, da batticuore, che poteva essere più agevole ma è stata sudata e sofferta fino all’ultimo, perché all’Armani non piace vincere facile, si sa. A risultare decisiva è stata la penetrazione di Jordan Theodore (16 punti e 8 assist), che ha siglato il sorpasso quando il ...