Barcellona | dopo Pique rinnova Sergi Roberto | altra clausola da 500 milioni di euro

Coppa del Re - Messi flop dal dischetto : Barcellona battuto dopo 29 partite : Serata stregata per il Barça, che cade clamorosamente dopo una striscia di 29 risultati utili. A condannare i blaugrana al k.o. è un lampo nel finale di Melendo, che regala all'Espanyol l'insperato ...

Dopo un week end a Barcellona c’è sempre il desiderio di tornare : Fare una vacanza a Barcellona è in cima alla lista dei desideri di tantissimi italiani e non solo che stanno definendo la destinazione per il weekend di Pasqua e le prossime ferie estive. La Catalogna è una meta turistica apprezzata…Continua a leggere →

Liga - classifica e risultati dopo la 19esima giornata. Dominio Barcellona : Bologna, 15 gennaio 2018 - Un Barcellona mostruoso rimonta e strapazza la Real Sociedad . Gli uomini di Valverde vanno sotto 2-0 dopo 34' (Willian José e Juanmi), poi danno il via alla risalita con il ...

Rakitic racconta il dopo-Neymar al Barcellona : “è stata dura - non me l’aspettavo” : “Avrei preferito che Neymar rimanesse ma bisogna andare avanti. Il Barcellona non e’ uno, due o cinque giocatori, e’ il piu’ grande club al mondo e continua a funzionare anche senza di lui. Sarebbe stato meglio contare anche su Neymar ma non c’e’ piu’ e abbiamo serrato i ranghi per essere ancora piu’ forti”. Ivan Rakitic racconta a “Marca” il dopo-Neymar al Barcellona. Dopo il ...

Il Barcellona non si ferma : arriva Yerry Mina dopo Coutinho : dopo l’arrivo di Philippe Coutinho un altro acquisto ufficiale per il Barcellona. Il club catalano ha reso noto di aver ingaggiato dal Palmeiras il colombiano Yerry Mina che ha firmato un contratto fino al 2023 con una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Il club catalano ha versato nelle casse della societa’ brasiliana 11,8 milioni di euro per il cartellino del 23enne difensore centrale. (ITALPRESS). L'articolo Il Barcellona ...

GOMEZ AL LIVERPOOL? / Calciomercato - i Reds puntano sul Papu dopo aver ceduto Coutinho al Barcellona : GOMEZ al LIVERPOOL? Calciomercato news, i Reds di Jurgen Klopp puntano al Papu dell'Atalanta per provare ad andare a sostituire Philippe Coutinho ceduto pochi giorni fa al Barcellona.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 19:17:00 GMT)

Dalla Spagna : 'Dopo Coutinho - il Barcellona prenderà anche Griezmann' : ROMA - Il Barcellona progetta un super attacco con Messi , Luis Suarez , Coutinho , Dembelé e Griezmann . Secondo quanto rivela l'emittente radiofonica spagnola Cadena Ser, il trasferimento del ...

Copa del Rey - il Barcellona pareggia a Vigo. Dembelé torna dopo 3 mesi e mezzo : TORINO - Un Barcellona imbottito di riserve non va oltre l'1-1 nell'andata degli ottavi di Copa del Rey sul campo del Celta Vigo . La squadra di Valverde va in vantaggio al 14' del primo tempo con una ...

Magnificent Messi - la stampa mondiale dopo il Clasico incorona il fuoriclasse del Barcellona : In Spagna all'ironia di 'Sport' ('Feliz Navidad', 'Un Barca colossale si esalta al Bernabeu') si affianca la riflessione del quotidiano di Madrid 'Marca' che scrive di 'un Barca che danza al Bernabeu ...

Catalogna - le elezioni e il primo Clásico dopo il voto : guida completa a Real Madrid-Barcellona : ... e la Storia - con il suo emergere di traumi e rancori, represso e rimosso - prende l'intensità e l'impatto della cronaca. Il primo match all'Ippodromo di Madrid - 13 maggio 1902- ha addirittura ...

Bonucci - dopo il Real anche il Barcellona sulle tracce del difensore del Milan : Il brasiliano a un passo da un club cinese Dove vedere Milan-Torino: diretta tv e streaming gratis oggi 26 novembre LIVE Milan-Torino, cronaca e risultato in tempo Reale: probabili formazioni e ...

Italiano morto a Barcellona dopo una rissa in strada - : Il 34enne sarebbe rimasto ucciso da una coltellata nel quartiere popolare di Raval. Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima

Barcellona - italiano muore accoltellato dopo una lite in strada : Un italiano di 34 anni è stato ucciso durante una lite in strada a Barcellona, nel quartiere del Raval. E' successo alle 4.30 del mattino in via Príncep de Viana: è...