Barbara D' Urso mente? Uomo mascherato fa irruzione in onda e semina il panico

Barbara D'Urso - il Moige contro il seno enorme in diretta : 'Mediaset prenda provvedimenti' : Crociata contro Barbara D'Urso e il suo Domenica Live : vogliono chiuderle la trasmissione. Tutta colpa dell' intervista alla donna più rifatta al mondo , contraddistinta da un seno di dimensioni ineguagliabili. Intervista che non è piaciuta al Moige , il Movimento italiano genitori, che punta il dito parlando di 'televisione diseducativa'. Il ...

Pomeriggio 5 : chi era l’uomo mascherato in studio e perché ha interrotto la diretta? Parla Barbara d’Urso : Chi era l’uomo che ha interrotto la diretta di ieri di Pomeriggio 5 Ha suscitato parecchio clamore la presenza di un uomo mascherato nello studio di Pomeriggio 5. Nella puntata di lunedì 15 gennaio, Barbara d’Urso è stata costretta a interrompere la diretta e a mandare in onda la pubblicità per cercare di risolvere velocemente […] L'articolo Pomeriggio 5: chi era l’uomo mascherato in studio e perché ha interrotto la ...

