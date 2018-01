: Bankitalia, domanda interna traina Pil - NotizieIN : Bankitalia, domanda interna traina Pil - ansa_economia : Bankitalia: Pil +1,5% nel 2017, a +1,4% nel 2018. Su l'occupazione, ma risale l'inflazione - Nel bollettino economi… - tecnica360 : Bankitalia: Pil +1,5% nel 2017, a +1,4% nel 2018: Traino della domanda interna. Nel quarto… - tecnica360 : Bankitalia: +1,5% Pil 2017, +1,4% 2018: Traino domanda interna. In 4 trimestre scorso anno… - DanieleM5S : RT @ElioLannutti: Rai3: Lucia #Annunziata intervista in ginocchio ministro dei banchieri #Padoan.Nessuna domanda sul sistema bancario solid… -

La Banca d'Italia prevede un traino della "" alla base della crescita del Pil nei prossimi tre anni. Nel bollettino economico si stima una crescita del prodotto dell'1,5% nel 2017 e dell'1,4% nell'anno in corso per poi rallentare all' 1,2% nel 2019-2020, numeri superiori a quelli del luglio scorso ma poco sotto le previsioni di dicembre. Nel quarto trimestre dello scorso anno il Pil sarebbe cresciuto attorno allo 0,4%.Si conferma la tendenza favorevole,ma inferiore alla media europea degli ultimi trimestri.(Di venerdì 19 gennaio 2018)