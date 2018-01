Grosseto - Bambini maltrattati all'asilo nido : condannate cinque maestre e la cuoca : L'asilo nido dove lavoravano, a Grosseto, era stato chiuso dopo l'esplosione dello scandalo. E ora, con l'accusa di maltrattamenti sui bimbi, sono state condannate con rito abbreviato a due anni ...

Bambini maltrattati in un asilo a Susa - arrestata una maestra : Roma, (askanews) - Un altro caso di Bambini maltrattati in un asilo. È successo a Susa, in provincia di Torino, dove una maestra di 59 anni è stata arrestata dopo la denuncia di una collaboratrice ...

“Bambini maltrattati all’estero”. L’Etiopia mette al bando le adozioni internazionali : Una messa al bando delle adozioni internazionali di orfani etiopi è stata approvata dal parlamento di Addis Abeba per far fronte al timore che i piccoli vengano maltrattati all’estero. La nuova legge, che entrerà in vigore nelle prossime settimane con l’inserimento in Gazzetta ufficiale, è stata varata dopo un acceso dibattito in cui alcuni deputat...