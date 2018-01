Baby gang a Napoli | la mamma di Arturo | “Basta violenza”

Baby- gang : altri due minori denunciati per l'aggressione alla fermata della metro del Policlinico : Ieri mattina gli agenti della questura di Napoli hanno individuato i primi due presunti responsabili.

Napoli - sgominata la Babygang della metropolitana : denunciati altri due 15enni : Sono stati identificati altri due componenti del branco in azione domenica sera, 14 gennaio, nei pressi della stazione metropolitana Policlinico. A sferrare i colpi contro Ciro, il 16enne dei...

Baby gang danneggia centro per disabili : POTENZA, 19 GEN - Accusati di aver danneggiato in più occasioni un centro per la cura di bambini con disabilità, nel Potentino, sette ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, sono stati segnalati dai ...

Baby gang - il piano di Orlando : 'Centri diurni di accoglienza' : Anche lui crede molto nell'efficacia delle risposte educative. Più maestri di strada, più centri di aggregazione nei singoli quartieri e in più aree di Napoli, in aggiunta alla maggiore efficacia ...

Baby gang - Orlando : serve azione concreta : 23.22 I fatti di Napoli e in Campania impongono un'azione concreta e congiunta di tutte le Istituzioni che fornisca risposte immediate ed efficaci. La violenza, e ancor più la reiterazione di condotte antisociali gravi, specie se agita da giovanissimi, trae origine, molto spesso, da un tessuto sociale connotato da disgregazione familiare, assenza di modelli educativi. Così,in sintesi,il ministro Orlando in una lettera al governatore della ...

Napoli - il caso del ceppo ai Quartieri. La comitiva si difende : «Non siamo Babygang» : «Non siamo indottrinati da nessuno e siamo contro le baby gang». Il messaggio è chiaro e a portarlo è Gennaro che abita ai Quartieri Spagnoli ed è il fratello di uno...

Le Baby gang : ragazzi "orfani" di educazione : È importante sottolineare come tutti quei ragazzi che hanno delle passioni, come lo sport, la musica, gli scout, quindi si identificano con dei punti di riferimento hanno meno probabilità di deviare. ...

Baby gang Napoli - FI : urge coordinamento istituzionale : Napoli , 18 gen. (askanews) 'Basta con le polemiche, ci sono ragazzi che rischiano la vita e famiglie che vanno sostenute'. Lo dice Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia rispetti al ...

Baby gang : non solo Napoli - le città stanno svendendo i nostri giovani : Quando la trasgressione - che in adolescenza affascina tutti - si trasforma in illegalità e si connota con i fatti che la cronaca ci sta mostrando c'è qualche cosa di profondamente sbagliato anche ...

Al fenomeno delle Baby gang la risposta è nella legalità : Gaetano, 15 anni di Chiaiano, picchiato senza alcun motivo da una baby gang di dieci sconosciuti; Luigi, 14 anni di Caserta, colpito alla testa da un proiettile vagante; Arturo, 17 anni di Napoli, circondato da quattro minorenni e pugnalato venti volte; due studenti di 14 e 15 anni di Pomigliano d'Arco aggrediti a colpi di catena... Queste sono soltanto le ultime vittime della violenza da parte di bande di minorenni che in queste ultime ...

Napoli - primi frutti dalla lotta alle Baby gang : Due minori denunciati per aggressione nella zona del Policlinico, hanno 15 e 16 anni. Ma gli atti di bullismo continunano

Milano - Baby gang danneggiò vagoni metro : 5 denunciati : Sono stati individuati e denunciati i componenti di una banda di giovanissimi che il 24 dicembre e il 7 gennaio scorsi a Milano hanno danneggiato due vagoni della metropolitana e interrotto più volte ...