Avanti Federer e Djokovic | eliminato Wawrinka

Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (18 gennaio). Avanti Fognini e Federer; fuori Goffin - Wawrinka e Sonego : Nella quarta giornata degli Australian Open, per il tabellone maschile è andato in scena il secondo turno della parte bassa: nottata agrodolce per i colori azzurri, con Fabio Fognini che batte in quattro set il russo Evgeny Donskoy e Lorenzo Sonego che perde in tre set dal transalpino Richard Gasquet. Al terzo turno Fognini affronterà un altro transalpino, Julien Benneteau, che elimina a sorpresa il il belga David Goffin in quattro set. ...

Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone maschile. Fognini al terzo turno. Benneteau elimina Goffin! Federer e Zverev Avanti - fuori Wawrinka : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs MONFILS, Gael (FRA) 3-1 (4-6, 6-3, 6-1, 6-3) secondo match dalle ore 9.00 STRUFF, Jan-Lennard (GER) vs Federer, Roger (SUI) [2] 0-3 (6-4 6-4 7-6) Margaret Court Arena ore 1:00 THIEM, Dominic (AUT) [5] vs KUDLA, Denis (USA) 3-2 (6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 6-3) secondo match dalle ore 9:00 SANDGREN, ...

Tennis - Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (16 gennaio). Federer - Djokovic e Del Potro Avanti senza problemi. Esultano Fognini e Sonego : Seconda giornata per quanto riguarda il primo Grand Slam stagionale di Tennis, l’Australian Open. Sul cemento Australiano è andata in scena la parte bassa del tabellone maschile, che comprende praticamente tutti i protagonisti annunciati (tralasciando Rafa Nadal, in campo ieri) per quanto riguarda la vittoria finale. Andiamo a riepilogare tutti i risultati odierni di questo martedì 16 gennaio. Esordio senza patemi per il vincitore uscente ...

Tennis - Australian Open : sorpresa Sonego - Avanti anche Fognini e Giorgi. Federer e Djokovic - esordio ok : esordio vincente per la numero uno del mondo Simona Halep. Tutto secondo pronostico per la romena contro la giovane stellina Australiana, Destanee Aiava (153): il punteggio finale è di 7-6(5), 6-1 in ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Federer Avanti 2-0 con Bedene. Vittorie importanti per Fognini - Giorgi e Sonego : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...

Tennis - Australian Open 2018 : i favoriti per i book-makers. Tutte le quote per le scommesse : Federer e Williams dAvanti a tutti : Manca sempre meno all’inizio degli Australian Open 2018. Dal 15 al 28 gennaio il primo Slam del mondo del Tennis regalerà emozioni a non finire agli appassionati in trepidante attesa di assistere alle esibizioni dei propri idoli. Chi vincerà? Se lo chiedono in tanti, ivi compresi gli scommettitori, disposti a giocarsi qualcosa su chi uscirà vittorioso al termine delle due settimane Australiane. Vediamo le quote dei book-makers. Nel ...