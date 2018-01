Australian Open 2018 | Seppi vince la battaglia con Karlovic Nadal sul velluto | Dimitrov

Australian Open 2018 / Diretta - Seppi agli ottavi. Pure Nadal - Kyrgios e Cilic avanti : streaming video-tv : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018: info streaming video e tv, nel torneo dello Slam al Melbourne Park Andreas Seppi batte il gigante croato Ivo Karlovic. Tornano in campo Nadal e Dimitrov(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:51:00 GMT)

risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 19 gennaio – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane Dimitrov, Grigor (BUL) [3] vs Rublev, Andrey (RUS) [30] 3-1 (6-3 4-6 6-4 6-4) Alle 19.00 locali – 09.00 italiane Kyrgios, Nick (AUS) [17] vs TSONGA, Jo-Wilfried (FRA) [15] 3-1 (7-6 4-6 7-6 7-6) Margaret Court Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) [10] vs

Australian Open - Nadal e Dimitrov agli ottavi : Prosegue spedito il cammino di Rafa Nadal, numero uno del mondo, agli Australian Open, primo Slam della stagione. Lo spagnolo approda agli ottavi di finale imponendosi senza problemi in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-1 in un'ora e 50 minuti del ...

risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 19 gennaio – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane Dimitrov, Grigor (BUL) [3] vs Rublev, Andrey (RUS) [30] 3-1 (6-3 4-6 6-4 6-4) Alle 19.00 locali – 09.00 italiane KYRGIOS, Nick (AUS) [17] vs TSONGA, Jo-Wilfried (FRA) [15] Margaret Court Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) [10] vs MULLER, Gilles (LUX)

Tennis - Australian Open 2018 : Nadal agli ottavi senza sudare. Dzumhur ko 6-1 - 6-3 - 6-1 : Tre i precedenti tra Nadal e l'argentino (due sul cemento), tutti vinti dal numero 1 del mondo, che non ha mai concesso nemmeno un set all'avversario. "Sono soddisfatto del mio ritmo" Nadal accede ...

Australian Open 2018 : Rafael Nadal demolisce il bosniaco Dzumhur e accede agli ottavi : Continua in maniera inarrestabile la marcia di Rafael Nadal agli Australian Open 2018. Il numero uno del mondo demolisce in tre set il bosniaco Damir Dzumhur in tre set con il punteggio di 6-1 6-3 CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: profilo Twitter Australian Open

Tennis - Australian Open : Seppi vince la maratona con Karlovic e vola agli ottavi : Domenica negli ottavi Seppi affronterà il britannico Kyle Edmund, numero 49 del mondo. Tra i due un solo precedente vinto da Edmund ad Anversa nel 2016.

Australian Open 2018 - FANTASTICO Andreas Seppi! Vince la maratona con Ivo Karlovic e approda agli ottavi di finale! : Semplicemente FANTASTICO! Andreas Seppi conquista gli ottavi di finale degli Australian Open 2018 piegando il croato Ivo Karlovic (n.89 del ranking) al termine di una vera e propria maratona durata durata 3 ore e 56 minuti di partita, con il punteggio di 6-3 7-6 6-7 6-7 9-7. Un match deciso su pochissimi punti con Karlovic che ha raggiunto quota 52 ace contro i 23 del nostro Andreas. Il merito dell’italiano è stato quello di restare ...

