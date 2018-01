Australian Open 2018 - Andreas Seppi-Kyle Edmund : data - programma - orario d’inizio - tv degli ottavi di finale. Quando gioca l’azzurro? : Andreas Seppi sfiderà Kyle Edmund negli ottavi di finale degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. L’azzurro ha una ghiotta occasione per proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne: il britannico è assolutamente un avversario alla sua portata, il sogno di un quarto di finale contro Dimitrov e Kyrgios è alla portata con vista sulla semifinale contro Rafael Nadal. Si preannuncia una partita dura, ...

Australian Open 2018 : Fabio Fognini a caccia degli ottavi. L’Italia - dopo Seppi - sogna la doppietta : L’Italia del tennis sogna la doppietta negli ottavi di finale degli Australian Open. dopo la vittoria di Andreas Seppi, nella notte tocca a Fabio Fognini, che affronterà il francese Julien Benneteau nel terzo turno del primo Slam dell’anno. In caso di vittoria il ligure eguaglierebbe il suo miglior risultato in carriera a Melbourne, come nel 2014 quando venne sconfitto da Novak Djokovic. Quella di stanotte è sicuramente una grande ...

Australian Open 2018 : il tabellone di Andreas Seppi i prossimi avversari. Edmund per volare ai quarti di finale - poi Dimitrov e il sogno Nadal! : Andreas Seppi si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. L’altoatesino si trova davvero bene sul cemento di Melbourne e infatti per la quarta volta in carriera è tra i migliori 16 del torneo. Ora l’azzurro ha davvero un’occasione unica e irripetibile per farsi strada nel torneo e proseguire la propria avventura. Domenica tornerà in campo per sfidare Kyle Edmund, ...

Australian Open 2018 : le partite di domani (20 gennaio). Fabio Fognini cerca gli ottavi di finale : Sesta giornata agli Australian Open di tennis: è tempo di far allineare i tabelloni di singolare agli ottavi di finale. In campo la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del tabellone femminile, che giocheranno il terzo turno. Tra gli uomini, il nostro Fabio Fognini affronterà il transalpino Julien Benneteau, in un match assolutamente alla portata del ligure, che al quarto turno potrebbe così affrontare il superstite di una sfida che ...

Australian Open 2018 - Fabio Fognini-Julien Benneteau : data - programma - orario d’inizio - tv del terzo turno. Quando gioca l’azzurro? : Sabato 20 gennaio Fabio Fognini tornerà in campo agli Australian Open per affrontare Julien Benneteau al terzo turno. Il ligure partirà con i favori del pronostico contro il francese che al turno precedente ha eliminato David Goffin. L’azzurro ha una ghiotta occasione per accedere agli ottavi di finale dove incontrerebbe il vincente della super sfida tra Berdych e Del Potro, con vista poi su un possibile quarto di finale contro Roger ...

Australian Open 2018 : il tabellone di Fabio Fognini e i prossimi avversari. Benneteau prima di Berdych-Del Potro - sogno Federer ai quarti di finale : Fabio Fognini tornerà in campo questa notte agli Australian Open per affrontare Benneteau nel terzo turno. Sul cemento di Melbourne, il ligure si sta esprimendo in maniera davvero eccellente e non ha avuto grossi problemi nei primi due turni sconfiggendo Zeballos e Donskoy, due avversari assolutamente alla portata. Ora la testa di serie numero 24 non vuole più fermarsi e sogna di accedere alla seconda settimana del primo Slam della stagione di ...

Tennis - Australian Open 2018 : le pagelle di oggi (19 gennaio). Seppi super - bene Nadal e Wozniacki. Favola Allertova : Quinta giornata degli Australian Open: oggi si è disputato il terzo turno della parte alta del tabellone maschile e della parte bassa di quello femminile. Ottima la prestazione del nostro Andreas Seppi, ben si comporta la numero due, la danese Caroline Wozniacki. L’iberico Rafael Nadal va sul velluto, prosegue la Favola della qualificata ceca Denisa Allertova. Andiamo a scoprire le pagelle delle gare odierne. Andreas Seppi 8: ...

VIDEO Andreas Seppi sconfigge Ivo Karlovic! Gli highlights della partita - l’azzurro agli ottavi degli Australian Open : Andreas Seppi ha sconfitto Ivo Karlovic al termine di un’autentica maratona e si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open. L’azzurro si è letteralmente scatenato imponendosi al quinto set contro il gigante croato che non ha concesso praticamente nulla al servizio. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. (foto Twitter Federtennis)Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Australian Open 2018 - Andreas Seppi : “Con Karlovic poteva andare avanti all’infinito - che urla di mia moglie. Ora con Edmund…” : Andreas Seppi si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open 2018 dopo aver vinto la maratona contro il gigante croato Ivo Karlovic. L’azzurro ha così fatto il suo ingresso tra i migliori 16 dello Slam per la quarta volta in carriera: ora affronterà Kyle Edmnund, britannico alla portata dell’azzurro. Queste le dichiarazioni che il 34enne ha rilasciato alla nostra Federtennis: “Karlovic sembrava più stanco ...

Australian Open - Seppi vola agli ottavi di finale : Karlovic ko dopo quasi 4 ore : Andreas Seppi è la faccia sorridente dell'Italia agli Australian Open. Il tennista altoatesino, infatti, è riuscito a guadagnarsi gli ottavi di finale del primo Grande Slam della stagione avendo la meglio, dopo una battaglia durata quasi quattro ore e conclusasi al quinto set, sull'arcigno e mastodontico croato Ivo Karlovic, piegato con i parziali di 6-3, 7-6, 6-7, 6-7, 9-7. Seppi ha vinto contro un rivale che in carriera ha fatto del ...

Tennis - Australian Open 2018 : Wozniacki agli ottavi. Svitolina senza pietà - eliminata la 15enne Kostyuk : La belga, numero 35 del mondo, ha superato 7-5, 6-4 la francese Alize Cornet (38) dopo due ore di lotta, contraddistinte anche da una lunga pausa a metà del secondo parziale, quando la transalpina ha ...

Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone femminile (19 gennaio). Avanti Svitolina e Wozniacki - Kontaveit elimina Ostapenko : Nella quinta giornata degli Australian Open si sono disputati gli incontri del terzo turno della parte bassa del tabellone di singolare femminile: l’ucraina Elina Svitolina ha liquidato in due rapide partite la giovanissima connazionale, la qualificata Marta Kostyuk, ed altrettanto rapidamente la danese Caroline Wozniacki ha avuto la meglio su Kiki Bertens. Saluta Melbourne invece la lettone Jelena Ostapenko, superata in tre set da Anett ...