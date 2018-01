Audi - Perché la Casa crede nel metano

WhatsApp - ecco perché video e Audi o supereranno i messaggi scritti : WhatsApp si prepara al lancio delle note video . La nuova funzione permetterà di registrare brevi filmati e di inviarli in chat. Secondo il Wall Street Journal i prossimi utenti digitali saranno persone tra le meno istruite al mondo, che andranno online per la prima volta grazie agli smartphone di fascia bassa e ad app intuitive che consentiranno di navigare nonostante la scarsa alfabetizzazione...

WhatsApp - ecco perché video e Audi o superano i messaggi scritti : WhatsApp si prepara al lancio delle note video . La nuova funzione permetterà di registrare brevi filmati e di inviarli in chat. Secondo il Wall Street Journal i prossimi utenti digitali saranno persone tra le meno istruite al mondo, che andranno online per la prima volta grazie agli smartphone di fascia bassa e ad app intuitive che consentiranno di navigare nonostante la scarsa alfabetizzazione...

Perché l'Arabia S Audi ta ha deciso di raddoppiare il prezzo della benzina : Proprio per migliorare i conti pubblici e per rendere l'economia meno dipendente dalle oscillazioni del petrolio, Riad ha introdotto l'Iva al 5% . Una vera e propria rivoluzione portata avanti dalla ...

Perché Boschi ha scelto la causa civile contro De Bortoli e non l'ha querelato per diffamazione (di C. PAudice) : Non una querela per diffamazione ma un'azione civile per risarcimento danni. Dopo sette mesi dall'uscita del libro "Poteri forti (o quasi)", Maria Elena Boschi ha dato mandato ai suoi legali di citare ...