Astronomia | un nuovo studio mette in crisi gli attuali modelli dei buchi neri

Astronomia - nuovo metodo per calcolare la massa delle stelle permette di scoprire anche la vera natura di migliaia di esopianeti : Gli astronomi hanno inventato un nuovo e migliorato metodo per misurare le masse di milioni di stelle solitarie, specialmente quelle con sistemi planetari. Ottenere misurazioni accurate sul peso delle stelle non gioca un ruolo fondamentale solo nella comprensione di come le stelle nascano, si evolvano e muoiano, ma è essenziale anche per valutare la vera natura di migliaia di esopianeti. Il metodo è studiato su misura per la missione Gaia ...