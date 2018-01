Asparago bianco | coltivazione e certificazioni di prodotto

: RT @MipaafSocial: #MezzogiornoIgp L’Asparago di Cantello IGP se molto fresco può essere utilizzato anche crudo, perché manca quel retrogust… - AriannaAmbrosi0 : RT @MipaafSocial: #MezzogiornoIgp L’Asparago di Cantello IGP se molto fresco può essere utilizzato anche crudo, perché manca quel retrogust… - CittadinidiTwtt : RT @MipaafSocial: #MezzogiornoIgp L’Asparago di Cantello IGP se molto fresco può essere utilizzato anche crudo, perché manca quel retrogust… - tobiamc : RT @MipaafSocial: #MezzogiornoIgp L’Asparago di Cantello IGP se molto fresco può essere utilizzato anche crudo, perché manca quel retrogust… - massimobalestr1 : RT @MipaafSocial: #MezzogiornoIgp L’Asparago di Cantello IGP se molto fresco può essere utilizzato anche crudo, perché manca quel retrogust… - EmSoEmRo : #MezzogiornoIgp L’Asparago di Cantello IGP se molto fresco può essere utilizzato anche crudo, perché manca quel ret… -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Gli asparagi bianchi sono una tipologia di asparagi coltivata sotto terra e alla quale viene impedita l’esposizione alla luce del sole. In Italia vengono coltivati soprattutto nelle zone del Nord, soprattutto delle regioni Veneto, Lombardia, Friuli e Trentino Alto-Adige. E’ una verdura leggera, molto reperibile e altrettanto utilizzabile in numero ricette, l’è adatto a coloro che soffrono di anemia, ai bambini per la crescita delle ossa ma soprattutto per una dieta equilibrata grazie a loro principi nutritivi. Gli asparagi bianchi vanno consumati togliendo la base (almeno 4 cm) che risulta dura e legnosa, poi immersi in acqua fredda e pelati, oppure prima bolliti e successivamente pelati così da mantenerli più saporiti. Possono essere cotti al vapore oppure lessati per un tempo variabile di 10-18 minuti a secondo della spessore. L’...