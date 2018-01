Ascolti tv | Don Matteo 11 vince con quasi 7 milioni di telespettatori

Ascolti tv - Don Matteo 11 vince con oltre 7 - 4 milioni di telespettatori : Don Matteo 11 si conferma leader negli Ascolti di prima serata anche con la seconda puntata in onda su Rai1 il 18 gennaio. La fiction con Terence Hill ha infatti incassato 7.424.000 telespettatori e il 27,56% nel primo episodio, e 6.508.000 e il 29,74% nel secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Cado dalle nubi è stato visto da 3.347.000 spettatori pari al 14,68% di share. Italia 1 con Thor ha conquistato 1.566.000 telespettatori e il ...

Ascolti tv - miracolo Don Matteo : batte anche Checco Zalone : Memore del successo di una settimana fa, quando "Quo Vado" di Checco Zalone, su Canale 5, ha sbaragliato la concorrenza Rai...

Ascolti tv : boom per 'Don Matteo' : Don Matteo superstar. E' boom di Ascolti per l'undicesima stagione della serie con Terence Hill che al suo ritorno si è aggiudicata la gara degli Ascolti nel prime di ieri con 7.632.000 (share 31.6%) ...

