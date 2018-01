Appuntamento con ESSAI Rassegna di cinema d' autore all' UCI Cinema Fiumara

IMMATURI LA SERIE/ Anticipazioni seconda puntata 19 gennaio 2018 : primo Appuntamento per Lorenzo e Luisa? : IMMATURI la SERIE, Anticipazioni del 19 gennaio 2018, in primaTv su Canale 5. Virgilio decide di perdonare Piero; Serena scopre che il marito ha perso tutto. (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:57:00 GMT)

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Ciclo 'I colori della conoscenza' : Appuntamento lunedì 22 gennaio alle 17 in via Scienze : LA SCHEDA - Il complesso dialogo tra sapere scientifico e cultura umanistica sembra trovare un punto di rottura di fronte a una scienza divenuta troppo tecnica per i non specialisti. Così i filosofi, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : a Planica penultimo Appuntamento prima delle Olimpiadi - si affina la condizione in vista di PyeongChang : Si avvicinano ad ampi passi le Olimpiadi di PyeongChang e la Coppa del Mondo di sci di fondo è al penultimo weekend di gare prima del trasferimento in Corea del Sud. Gli atleti, infatti, saranno di scena a Planica, in Slovenia, per una due giorni che permetterà di definire in maniera più accurata la classifica generale e, per i protagonisti, di affinare la condizione in vista della kermesse con i cinque cerchi. Il programma prevede le consuete ...

Porto San Giorgio. Sabato sera riparte la rassegna "Sotto_Passaggi" - Appuntamento al Teatro Comunale con "Zingari Lager" : Un viaggio nella musica e nella cultura rom alla riscoperta della magia degli spettacoli di un tempo, tra gioia di vivere e la difficoltà di confrontarsi con il pregiudizio, alla scoperta del ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Nuovo Appuntamento con Gerry Scotti e Michelle Hunziker : Questa sera, giovedì 18 gennaio, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA con Michelle Hunziker e Gerry Scotti. In studio anche le veline Shaila e Mikaela.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 13:39:00 GMT)

Il 23 gennaio terzo Appuntamento con UniCredit Talk : insieme alle imprese per parlare di nuove sfide del Turismo 4.0 : Di questi temi, a partire dalle 16.00, presso 84 sedi in tutta Italia e in collegamento streaming con l'UniCredit Tower Hall, si dialogherà in compagnia di esperti del settore Turismo e con oltre 2.

Selena Gomez chiede Nick Jonas di raccontare il loro Appuntamento più imbarazzante : È omai passato un decennio da quando Nick Jonas e Selena Gomez erano una coppia, praticamente un’altra epoca e da allora ne è passata così tanta di acqua sotto i ponti che i due oggi ci scherzano allegramente sopra. Il cantante ha partecipato a un gioco in un programma della BBC, in cui doveva rispondere a delle domande mentre le sue pulsazioni cardiache venivano monitorate. Una di queste domande gli è stata fatta proprio da Sel con un ...

Ricerca : il 27 gennaio Appuntamento in piazza con l’AIRC per distribuire le “Arance della Salute” : Sabato 27 gennaio appuntamento in piazza con l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per inaugurare il nuovo anno di raccolta fondi insieme ai volontari impegnati in oltre 2.500 piazze per distribuire Le Arance della Salute, frutto simbolo dell’alimentazione sana e protettiva grazie alle sue straordinarie proprietà. In occasione delle Arance della salute, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro presenta il suo impegno per il ...

I nomi dei conduttori del PrimaFestival di Sanremo 2018 - un Appuntamento quotidiano dal 26 gennaio : Sono stati annunciati i nomi dei conduttori del PrimaFestival di Sanremo 2018: saranno Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto ad occuparsi dello spazio che anticiperà le serate dl Festival di Sanremo 2018, su Rai1. Dal 26 gennaio al 10 febbraio, a partire dalle ore 20.35, sul primo canale Rai andrà in onda il PrimaFestival di Sanremo 2018 con la guida di Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto che avranno il compito di raccontare l'imminente ...

Ultimo Appuntamento con 'Start' : La puntata sarà trasmessa giovedì 18 gennaio alle ore 21.00 sull'emittente regionale Canale 3 Toscana (visibile sui canali 12 e 95 del digitale terrestre) ed in Diretta Streaming sul sito di Canale 3.

Ieri e Oggi : un bell’Appuntamento amarcord - ma con un Carlo Conti «superfluo» : Ieri e Oggi Ieri e Oggi è un programma storico della Rai, che lo scorrere del tempo ha preservato: il format non è cambiato molto dal 1967 ad Oggi, Oggi che l’edizione numero dieci – arrivata dopo ben trentotto anni dalla nona – va in onda nella seconda serata del venerdì di Rai 3. RipesCarlo è stato una naturale conseguenza della passione imperante per il vintage e per la memoria che il piccolo schermo ha riscoperto negli ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Appuntamento con la Compagnia del Libro mercoledì 17 gennaio alle 17 : Viaggio nel mondo delle fiabe alla ricerca delle radici della nostra epoca 16-01-2018 / Giorno per giorno Sarà un viaggio alla riscoperta della magia delle fiabe, delle più diverse tradizioni, quello ...