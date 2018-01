Apple e Samsung nel mirino per obsolescenza programmata | S9 e iPhoneX?

Obsolescenza programmata : l'Antitrust indaga su Apple e Samsung : Samsung e Apple finiscono nel mirino dell'Antitrust, che ha deciso di avviare due procedimenti per pratiche commerciali scorrette

Il faro su Apple e Samsung Indagine sui cellulari rallentati Così invecchiano gli smartphone : L'Antitrust ha aperto due procedimenti nei confronti di Apple e Samsung per pratiche commerciali scorrette legate agli aggiornamenti degli smartphone. "Ad esito di segnalazioni di consumatori e di un'attività preistruttoria svolta d'ufficio - si legge in una nota - l'Autorità ha deciso di avviare due distinti procedimenti per pratiche commerciali Segui su affaritaliani.it

L'Antitrust mette nel mirino Apple e Samsung : L'Antitrust mette nel mirino Apple e Samsung per possibili pratiche commerciali scorrette legate agli aggiornamenti software per gli smartphone. I due distinti procedimenti che sono stati avviati in seguito «a segnalazioni di consumatori e a un'attività preistruttoria svolta d'ufficio» riguardano le società di Samsung e Apple operanti in Italia presso le quali, si legge in una nota, si sono svolte le ispezioni ...

Apple e Samsung - Antitrust indaga su obsolescenza programmata : “Sfruttate carenze per ridurre le prestazioni” : L’obsolescenza programmata non è più una sorta di leggenda di cui parlano i social e su cui si esercitano giornalisti del settore. L’Antitrust ha avviato due distinti procedimenti per pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società dei gruppi Samsung e Apple in Italia. È la stessa Autorità a spiegare che la decisione è stata presa dopo le segnalazioni di consumatori e di un’attività preistruttoria svolta ...

