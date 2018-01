Anticipazioni Uomini e Donne | Gemma e Giorgio | il grande no

Uomini e Donne - Anticipazioni over : Gemma esce con Raffaele - Sossio torna da Valentina : La dama torinese delusa dopo la sfilata, si consola con il nuovo cavaliere. Valentina congeda Sossio per la seconda volta.

Uomini e Donne - Anticipazioni trono over : GEMMA esce con RAFFAELE ma pensa ancora a GIORGIO! : Mercoledì 17 gennaio 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne; in apertura il cavaliere Domenico ha voluto omaggiare l’opinionista Tina Cipollari per la sua bellezza, asserendo di essersi “invaghito” di lei circa vent’anni prima. La vamp, imbarazzata, ha poi deciso di rifugiarsi nel backstage dello studio. Come di consueto, si è poi passati a descrivere la situazione di GEMMA Galgani: ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma e Aaron : cena romantica col gigolò? Per la Galgani arriva... (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani ha accettato l'invito del gigolò Aaron, regalatole da Tina Cipollari? Intanto per la Galgani arriva Raffaele!(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nilufar nel mirino : il pubblico non l'apprezza - Lorenzo sì! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Critiche per la tronista Nilufar Addati: il pubblico non la apprezza, Lorenzo Riccardi invece sì....(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne - registrazione Trono Over/ Anticipazioni - Emy scaricata da Pacifico : delusione per la dama! : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 21:33:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 17 gennaio 2018 : Giorgio rifiuta Gemma! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 17 gennaio 2018: Giorgio si rifiuta di ballare con Gemma che continua con Raffaele! Per Ida arriva Gianluca! Anticipazioni Uomini e Donne: Giorgio in vita Paola a ballare. Si propone Gemma che il cavaliere…. invita a sedersi! Nuove incomprensioni tra Ida e Riccardo! Domenico “pazzo” di Tina! Ritornanole vicende sentimentali dei senior, pronte ad appassionarci come non mai! ...

UOMINI E DONNE - REGISTRAZIONE TRONO OVER/ Anticipazioni - Gemma : "Giorgio non si lascia andare a causa di Tina" : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del TRONO OVER di UOMINI e DONNE: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:25:00 GMT)

Uomini e Donne - registrazione Trono Over/ Anticipazioni - Gemma e Giorgio - quali saranno gli sviluppi? : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:55:00 GMT)

Uomini e Donne Anticipazioni : Nilufar e Lorenzo a Napoli - gradita sorpresa : anticipazioni Uomini e Donne, Nilufar Addati insieme a Lorenzo a Napoli: presentazioni in vista? Nel corso delle ultime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, Lorenzo è stato eliminato da Sara Affi Fella. Il corteggiatore è comunque rimasto in studio per proseguire il suo percorso insieme a Nilufar. Quest’ultima sembra davvero molto interessata a […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Nilufar e Lorenzo a Napoli, gradita ...

Anticipazioni Uomini e Donne 2018 : trono classico e over oggi - news gossip e streaming puntate intere : Tutte le Anticipazioni e le news di gossip sulle nuove puntate registrate di Uomini e Donne 2018 sia sul trono classico che su quello over. Gli appuntamenti inediti con lo storico programma ideato e condotto da Maria De Filippi andranno in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 14 e 45 alle 16 e 10 circa su Canale 5. A seguire potrete trovare anche tutte le informazioni su dove poter rivedere in streaming le puntate che vi siete persi così ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Paolo Crivellin sceglie Marianna? Una nuova conferma! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. È mistero sulla scelta di Paolo Crivellin: quando andrà in onda e chi sarà tra Angela e Marianna? Arrivano nuovi indizi!(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Anticipazioni trono classico : SARA chiede a NICOLO’ FABBRI di conoscerlo meglio! : Venerdì 12 gennaio 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne; scopriamo insieme che cosa è successo! Grande assente della registrazione è stato Paolo Crivellin: il ragazzo infatti ha chiesto a Maria De Filippi di poter passare tre giorni in contemporanea con le sue corteggiatrici Angela Caloisi e Marianna Acierno in modo tale da compiere la sua scelta finale. Lorenzo Riccardi, dato il mancato appuntamento con ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Gemma Galgani vince contro i tronisti giovani - ascolti record (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti battono ancora i ragazzi del trono classico, ecco gli ascolti TV record.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Nilufar perde le staffe - Sara elimina Lorenzo (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico Anticipazioni e news: Nilufar Addati piange in studio e Sara decide di eliminare Lorenzo Riccardi dopo l'ultima esterna catastrofica.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 05:05:00 GMT)