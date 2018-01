Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri Baci hot per le strade di Roma e notte in albergo

Al Teatro ABC di Catania - in scena Ambra Angiolini e Matteo Cremon : “La guerra dei Roses” sbarca in Sicilia ed arriva al Teatro ABC di Catania , dal 19 al 21 gennaio prossimi. La commedia noir di Warren Adler rialzerà il sipario, dopo la pausa natalizia, sulla stagione di prosa “Turi Ferro”,…Continua a leggere →

Ambra Angiolini aspetta un figlio da Massimiliano Allegri? Sarebbe il terzo per entrambi : Ambra Angiolini potrebbe essere in dolce attesa. Questo lascia intendere il servizio pubblicato in esclusiva dal settimanale Diva e Donna, il quale mostra la 40enne compagna di Massimiliano Allegri mentre cammina per le strade di Roma con una pancia sospetta. La storia d’amore tra l’attrice e l’allenatore della Juventus è cominciata 7 mesi fa e ora potrebbe essere coronata dall’attesa di un figlio. Non Sarebbe la prima ...