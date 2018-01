Alle radici di Emre Can | il mediano con la Juve nel destino

Ricondotto alla vita e Alle radici con la scoperta della lingua ebraica : ... raccontava con un sorriso terribilmente mite, ci fu un lungo periodo di silenzio in cui non trovava intorno a sé più nulla del suo mondo. Per non perderne le tracce, cominciò ad annotare su un ...

La lite col padre e la setta Alle radici della strage : Poi la terribile deduzione: 'Ultimamente ce l'ha con il mondo intero, però non credo sia in grado di fare del male a nessuno e comunque suppongo che nel caso si sarebbe rivolto prima contro me e mio ...

Dalla curcuma allo zenzero In cucina si torna Alle radici : Radice alla brace con mollica di pane, imbevuta di acqua di mare e gocce di vino. Quando una decina di anni fa, il geniale Josean Alija (chef-patron del Nerua al Guggenheim di Bilbao) mise in carta questo piatto, anche i gourmet più esperti restarono basiti: nel suggestivo ristorante interno a uno dei musei più «cool» del mondo, si proponeva uno dei cibi più poveri in assoluto, per quanto in chiave (molto) creativa.A parte ...

Piani parAlleli - un film-concerto con radici friulane : C'è anche l' Accademia d'archi 'Arrigoni' di San Vito al Tagliamento nel film-concerto di Gianni Di Capua ' Piani paralleli ', sulla Suite per quartetto jazz e orchestra d'archi di Giovanni Mazzarino ,...

Napoli - il dovere di guardare Alle radici della violenza : Nel domandarsi, e domandare alla città, come sia stato possibile che le comunità e i quartieri abbiano generato le 'belve' che sabato notte hanno seminato il terrore a Chiaia, il questore ha posto in ...

Il dovere di guardare Alle radici della violenza : Nel domandarsi, e domandare alla città, come sia stato possibile che le comunità e i quartieri abbiano generato le 'belve' che sabato notte hanno seminato il terrore a Chiaia, il questore ha posto in ...

Milano AutoClassica - Alle radici (profonde) della passione : Torna il salone dellauto d'epoca, polo di riferimento per gli appassionati di auto storiche e per i cultori dellauto. Per la settima volta, alla Fiera di Rho (da venerdì 24 a domenica 26 novembre), Milano AutoClassica riproporrà il programma vincente, quello incentrato fra il passato, che valorizza la memoria storica dei brand, e il presente, con le anteprime delle case automobilistiche. Alla manifestazione sono attesi più di 2.000 veicoli ...